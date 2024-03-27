59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1.253,3 kilometrelik parkuru ile nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapacak. TUR 2024'e, 13 ülkeden 4 World Tour Team, 9 ProTeam ve 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak.
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan 2024 Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul'da sona erecek.
TUR 2024 Parkuru
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya'dan Kemer ve Kaş'a, Fethiye'den Marmaris'e, Bodrum'dan Kuşadası'na, Manisa ve İzmir'in ardından İstanbul'a uzanacak. Yarış, güzergah boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olacak. 7. Etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a havayolu ile transferinin ardından İstanbul etabı ile sona erecek.
Dev organizasyon kurumsal destekçilerinden büyük güç alacak
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri olarak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) organizasyona güç verecek. Parkurun geçtiği illerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet birimleri, jandarma birimleri, karayolları, il kültür ve sağlık birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile organizasyona destek ve güç katacak.
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.253,3 kilometrelik 2024 parkuru şu şekilde olacak:
1. Etap: Antalya - Antalya 135 km (21 Nisan 2024)
2. Etap: Kemer - Kaş (Kalkan) 190.4 km (22 Nisan 2024)
3. Etap: Fethiye - Marmaris 154.4 km (23 Nisan 2024)
4. Etap: Marmaris - Bodrum 136.8 km (24 Nisan 2024)
5. Etap: Bodrum - Kuşadası 181.9 km (25 Nisan 2024)
6. Etap: Kuşadası - Manisa (Spil Dağı) 165.8 km (26 Nisan 2024)
7. Etap: İzmir - İzmir 179 km (27 Nisan 2024)
8. Etap: İstanbul - İstanbul 110 km (28 Nisan 2024)
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar şöyle:
1 - Bora-Hansgrohe World Tour Team (Almanya)
2 - Dsm-Firmenich: World Tour Team (Hollanda)
3 - Alpecin-Deceuninck: World Tour Team (Belçika)
4 - Astana Qazaqstan Team: World Tour Team (Kazakistan)
5 - Q36.5 Pro Cycling Team: ProTeam (İsviçre)
6 - Caja Rural-Seguros RGA: ProTeam (İspanya)
7 - Team Polti Kometa: ProTeam (İtalya)
8 - Burgos-BH: ProTeam (İspanya)
9 - VF Group-Bardiani CSF-Faizane: ProTeam (İtalya)
10 - Bingoal WB: ProTeam (Belçika)
11 - Corratec Vini Fantini: ProTeam (İtalya)
12 - TDT-Unibet: ProTeam (Hollanda)
13 - Team Novo Nordisk: ProTeam (ABD)
14 - Terengganu Polygon: Continental Team (Malezya)
15 - China Glory-Mentech: Continental Team (Çin)
16 - Tarteletto-Isorex: Continental Team (Belçika)
17 - Bike Aid: Continental Team (Almanya)
18 - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü: Continental Team (Türkiye)
19 - Rembe Pro Cycling Team Sauerland: Continental Team (Almanya)
20 - Sakarya BB Pro Team: Continental Team (Türkiye)
21 - Kinan Racing Team: Continental Team (Japonya)
22 - Adria Mobil: Continental Team (Slovenya)
23 - Mazowsze Serce Polski: Continental Team (Polonya)
24 - Spor Toto Cycling Team: Continental Team (Türkiye)
25 - Konya Büyükşehir Belediye Spor: Continental Team (Türkiye) - İSTANBUL
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