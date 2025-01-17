6. Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

6. Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı

6. Karate Kurtuluş Kupası Adana\'da Başladı

Adana'da 14 ülkeden 2500 sporcunun katıldığı 5 Ocak Uluslararası Karate Kupası başladı.

17.01.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, 14 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda organizasyonun açılışında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, turnuvanın Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sporculara başarı dileğinde bulundu.

Yarışmaların centilmence geçmesini temenni eden Köşger, "En iyi olanın kazanmasını diliyorum." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı da organizasyona katılımın bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıf olarak Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları spor kulüpleri aracılığıyla sporun birleştirici gücüne inanarak gençlerin fiziksel, ruhsal, sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Kayabaşı, "Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcularımızla bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunun göstergesidir. Amacımız milli ve manevi değerlerle donatılmış gençler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de bu yıl 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Şampiyonası'nı İstanbul'da TÜGVA ile birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Üç gün sürecek organizasyonda minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Suriye, Rusya ve Bosna Hersek'ten 2 bin 500 sporcu mücadele edecek.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlik, Gençlik, Türkiye, adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6. Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: 6. Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.