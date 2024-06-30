98. Gazi Koşusu'nda Dragon Flame birinci oldu - Son Dakika
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98. Gazi Koşusu'nda Dragon Flame birinci oldu

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Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan, 98. Gazi Koşusu'nu 2:28:36'lık derecesiyle kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen yarışın ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Jokey Akın Sözen kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Dragon Flame'in sahibi Emrah Agun'a kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Akın Sözen'in plaketini ise Ogeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. Akın Sözen, kazanmanın zirve bir mutluluk olduğunu belirtirken, Emrah Agun ise gururlu ve onurlu olduklarını ifade etti.

30.06.2024 19:51
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98. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Sacit GÖNCÜ – Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, – 98'inci Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan 2: 28: 36'lık derecesiyle kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2 bin 400 metre çim pistte koşulan yarışı Emrah Agun'un sahibi olduğu, Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli safkan, 2: 28: 36'lık derecesiyle kazandı. Öte yandan jokey Akın Sözen kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde Dragon Flame isimli safkanın sahibi Emrah Agun'a kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider verdi. Yarışı kazanan jokey Akın Sözen'in plaketini ise 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Ogeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

AKIN SÖZEN: GERÇEKTEN ZİRVE BİR MUTLULUK

Gazi Koşusu'nu kazanmanın zirve bir mutluluk olduğunu söyleyen jokey Akın Sözen, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen bütün arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Gerçekten zirve bir mutluluk. Sizler de çok güzel gözüküyorsunuz. Ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz" dedi.

EMRAH AGUN: ÇOK GURULUYUZ, ÇOK ONURLUYUZ

Yarışı kazanan Dragon Flame isimli safkanın sahibi Emrah Agun ise çok gururlu ve onurlu olduklarını dile getirdi. Agun, "Bir Türk evladı olarak hep bunun hayalini yaşamıştık. Bugün buna sebep olan bütün ekibin ellerine sağlık. Çok gururluyuz, çok onurluyuz. Çok teşekkürler geldiğiniz için" şeklinde konuştu.

98. Gazi Koşusu\'nda Dragon Flame birinci oldu
Kaynak: DHA

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