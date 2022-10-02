Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile yapacak. A Milli Takım , ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van 'da oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2024 elemeleri için kampa girdi - Son Dakika

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