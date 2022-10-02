A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2024 elemeleri için kampa girdi - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2024 elemeleri için kampa girdi

02.10.2022 13:24
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2024 elemeleri için kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri için Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde kamp girdi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri için Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde kamp girdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun davet edildiği başantrenör Okan Halay yönetimindeki kamp, 12 Ekim'de tamamlanacak.

Milliler, elemelerde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile 1. Grup'ta yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile yapacak. A Milli Takım, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'da oynayacak.

Kamp kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - Kuzey Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır).

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sağ oyun kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steaua Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi.

Sağ kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf-Almanya).

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Kaynak: AA

Yurtbay Seramik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, EURO 2024 elemeleri için kampa girdi - Son Dakika

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