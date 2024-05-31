A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlandı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlandı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen uğurlama yemeğinde, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, EURO 2024'e doğrudan katılma hakkı kazandıkları için bir araya geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsorlar ve yöneticilerine teşekkür ederek, takımın başarılı olacağına inancını dile getirdi. Ayrıca, milli takımın 3 Haziran'da İtalya ile oynayacağı özel maçın detayları da açıklandı.

31.05.2024 00:05
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde uğurlama yemeği düzenlendi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve A Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlenen firmaların üst düzey yöneticileri yer aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "A MİLLİ TAKIMIMIZI EURO 2024'E UĞURLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Yemek öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "A Milli Futbol Takımımızın birbirinden değerli, birbirinden özel futbolcuları, teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ve birbirinden değerli insanlardan oluşan teknik ekibimiz, A Milli Takımımıza hizmet veren tüm değerli profesyonellerimiz, Türk futbolunun ve A Milli Futbol Takımımızın destekçisi birbirinden değerli sponsorlarımızın yöneticileri, TFF Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli profesyonellerimiz, bu çok özel davete hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanan, Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından A Milli Futbol Takımımızı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlamak için bir araya geldik. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum, çizmeye de devam edeceğim. Biz sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeğimiz olan milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı. Sektörlerinde ülkemizin ve dünyanın lideri olan birbirinden değerli sponsorlarımıza, Türk futboluna kattıkları değer için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılan sponsorlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA DÜZENLENECEK AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA EV SAHİBİ GİBİ SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Taraftarlarımızın EURO 2024 boyunca A Milli Futbol Takımı'na vereceği desteğin önemine değinen Başkan Büyükekşi, " Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Tüm Avrupa'dan, Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Başta Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan ve Belçika'dan olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle A Milli Futbol Takımımızı bekliyorlar. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu çıkışının devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. Kulüplerinde sezonu tamamlayan milli futbolcularımız da kampa katılıyorlar. Haziran başında deplasmanda İtalya ve Polonya ile maçlar yaparak EURO 2024 hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

" EURO 2032'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAK MİLLİ TAKIMIMIZIN TEMELLERİNİ ATTIK"

A Milli Takımımızdan beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini atarken alt yaş gruplarındaki milli takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca Avrupa'da forma giydikleri kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçen sene İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Şampiyonlar Ligi Finali'nde milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Inter kaptanı olarak finale çıkmıştı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi Finali'ne iki Türk oyuncumuz çıkacak. Arda Güler Real Madrid, Salih Özcan Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkacaklar. Böylece Şampiyonlar Ligi kupası, bir milli oyuncumuzun elinde havaya kalkacak. Şimdiden iki milli futbolcumuza da başarılar dilerim."

"GÜLE GÜLE GİDİN, TÜM TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN İNŞALLAH"

A Milli Futbol Takımı'nın büyük başarılar yakalayacağına olan inancını dile getiren Başkan Büyükekşi, "A Milli Takımımızın değerli sporcuları, sizler taşıdığınız ay-yıldızlı formanın sorumluluğunun farkında, tüm Türkiye'nin göz bebeği olan, çok özel sporcularsınız. Her biriniz bizim için çok özelsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak başarılarınızın yükselerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürün inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. En büyük Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.

KOLPA GRUBU VE DOĞU DEMİRKOL GECEDE SAHNE ALDI

Yemek sırasında küçük bir konser veren Kolpa grubu, en sevilen şarkılarını milli takım için seslendirdi. Yemeğin ardından sahneye çıkan Doğu Demirkol ise sergilediği kısa performansta esprileriyle geceye renk kattı.

MİLLİLER 3 HAZİRAN'DA İTALYA YOLCUSU

3 Haziran 2024 Pazartesi gününe kadar çalışmalarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, bu tarihte İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran 2024 Salı günü Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan İtalya - Türkiye karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlandı - Son Dakika

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