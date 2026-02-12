A Milli Takım\'ın Rakipleri Belirlendi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Brüksel Fuar Merkezi'nde (Brussels Expo) TSİ 20.00'de düzenlenen kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti. Portekiz efsanesi Pepe'nin çektiği kura sonucu A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi grupları şu şekilde oluştu:
A Ligi
A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
B Ligi
B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C Ligi
C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık/ Letonya
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/ Lüksemburg
D Ligi
D1: Cebelitarık/ Letonya, Malta/ Lüksemburg, Andorra
D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn
MAÇ TARİHLERİ
FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, eylül ayı sonu ile ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise kasım ayında yapılacak.
LİG AŞAMASI
1'inci Maçlar: 24 - 26 Eylül 2026
2'nci Maçlar: 27 - 29 Eylül 2026
3'üncü Maçlar: 30 Eylül - 3 Ekim 2026
4'üncü Maçlar: 4 - 6 Ekim 2026
5'inci Maçlar: 12 - 14 Kasım 2026
6'ncı Maçlar: 15 - 17 Kasım 2026
Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları: 25-30 Mart 2027
Finaller (A Ligi): 9-15 Haziran 2027
C/D Ligleri play-off turu: 23-28 Mart 2028
