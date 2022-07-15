ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları - Son Dakika
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ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları

15.07.2022 12:12

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 gecesinde 251 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı bir darbe girişiminde bulundu. ABD merkezli saldırıya karşı Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıkan kahramanlar darbe girişimini engellenmesinde büyük rol sahibi oldu. Öte yandan bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biri olan tarihi gün için Süper Lig devleri sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Süper Lig devleri, milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz günü için paylaşım yapmayı unutmadı.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Fenerbahçe Kulübü ise, "Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Beşiktaş'ta bu destansı günü unutmayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Son şampiyon Trabzonspor ise yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı
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SON DAKİKA: ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları - Son Dakika
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