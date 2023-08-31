Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten Lucescu'ya Aboubakar'dan olay hareket

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attıktan sonra Dinamo Kiev yedek kulübesi önünde sevinerek, ilk maçtan sonra; 'Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık' diyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.

MAÇTAKİ TEK GOL ABOUBAKAR'DAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların tek golü 52. dakikada Aboubakar'dan geldi. Kamerunlu futbolcunun, attığı golden sonra yaptığı sevinç ise dikkat çekti.

YEDEK KULÜBESİNİN ÖNÜNDE SEVİNDİ

31 yaşındaki oyuncu, gol sevincini Gambialı futbolcu Omar Colley ile birlikte Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde gerçekleştirdi. Aboubakar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren ilk maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun; 'Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık' sözlerine gol sevinciyle tepki verdi.

"BENİM YAPTIĞIMDA BİR PROBLEM YOK"

Aboubakar, golün ardından yaşadığı sevincin sorulması üzerine, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın (Mircea Lucescu) geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız" diye cevap verdi.

"BENCE EĞİTİMİNE GÖRE DAVRANDI"

Rumen teknik adam ise , "Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı. Ben bu atmosferi ve burada olmayı çok seviyorum. Ben, bu stadyumun yapılışına katkı olsun diye 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burayı evim gibi seviyorum" diye konuştu.