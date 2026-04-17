ACES Europe Başkanı Lupatelli: Kayseri\'yi spor başkenti olarak görmeyi umuyoruz

17.04.2026 13:19
KAYSERİ'NİN '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylık süreciyle ilgili Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES Europe) ve Büyükşehir Belediyesi tarafından basın toplantısı düzenledi.

KAYSERİ'NİN '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylık süreciyle ilgili Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES Europe) ve Büyükşehir Belediyesi tarafından basın toplantısı düzenledi. ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli, "Biz Kayseri'yi çok iyi tanıyoruz ve '2029 Dünya Spor Başkenti' seçilmesinde de iyi dileklerimizi ifade etmek isterim. 2029 yılında da bu parlamentomuzda Kayseri'yi spor başkenti olarak görmeyi umuyoruz. Kayseri benim kalbimde bir dosttur" dedi.

Kayseri, ACES Europe tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında en iyi şehir seçildi ve 'Altın Bayrak' ödülünü kazandı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin '2029 Dünya Spor Başkenti' olması için ACES Europe'ye başvuru yaptı. ACES Europe heyeti, başvuru kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Heyet, kentte 3 gün boyunca spor alanında yapılan çalışmaları inceleyecek. Kentin '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylığı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri bir ticaret ve endüstri şehri. Ancak bununla birlikte kendi kendine yeten bir şehir olma anlayışı içerisinde tarım ve hayvancılığı da önemseyen bir yaklaşım sergilemekte. Sporu her yaş grubuna yayacak anlayış içerisinde altyapısıyla birlikte Kayseri'mizde ön plana çıkartmaya çalışırken, 2024 yılında Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Altın Bayrak Ödülü'nü bizlere layık gören ACES'in kıymetli başkanına ve Sekreter Hugo Alonso Bey'e ve ekiplerine özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri aynı zamanda çok önemli bir turizm şehri olma yolunda çabalarını sürdürürken gastronomide ve kültürel turizm bağlamında da çok ön plana çıkmaktadır" diye konuştu.

'BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Kayseri'nin 2024 yılında Avrupa'nın En İyi Spor Şehri olma unvanını aldığına değinen Başkan Büyükkılıç, "O anlayış içerisinde de inşallah onu da başaracağımıza inanıyoruz. Yerinde gözlemleme bağlamında 3 gün burada konuklarımız olacak ve incelemelerde bulunacaklar. Spor altyapısını görme fırsatını elde edecekler. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere vermiş olduğu destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GIAN FRANCESCO LUPATELLI: TÜRKİYE İLE OLAN DOSTLUĞUMUZ 20 YILI BULMUŞTUR

ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise, "Kayseri daha önce Altın Bayrak Ödülüne, Avrupa'nın en iyi spor şehri olarak layık görüldü. Bizim Türkiye ile olan dostluğumuz yaklaşık 20 yılı bulmuştur. Bundan da memnuniyetimi dile getirmek isterim. Biz aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin de bir üyesiyiz. Şimdi ACES Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun Estonya'da yaptığımız toplantısında zaten bu yolda Kayseri'nin adaylığı konusunda görüşmelerimizde oldukça güzel gelişmeler kaydettik. Ben tüm yapılan çalışmalar kapsamında bu amaç doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunmak isterim" dedi.

'KAYSERİ, BENİM KALBİMDE BİR DOSTTUR'

Kuruluşlarının, 9 ülke tarafından temsil edildiğini ve katılan ülkelerin bayraklarını toplantıda sergilediklerini söyleyen Lupatelli, şöyle konuştu:

"Biz Kayseri'yi çok iyi tanıyoruz. ve '2029 Dünya Spor Başkenti' seçilmesinde de iyi dileklerimizi ifade etmek isterim. 2029 yılında da bu parlamentomuzda Kayseri'yi spor başkenti olarak görmeyi umuyoruz. Kayseri benim kalbimde bir dosttur. Yapılan tüm çalışmaları şimdiden tebrik ederim. Gelecek yapacağımız seçimde 4 kıtadan 70 ülke olacak federasyonumuzda."

Kaynak: DHA

