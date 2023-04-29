Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Nisan ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıda konuşan Ali Koç ezeli rakipleri Galatasaray'ı sert ifadelerle eleştirdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"KÖSTEBEĞİNİZLE GİTMİŞSİNİZ"

Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size.

"BU ALGILAR, HAKEMLERİMİZİ ETKİLİYOR"

Çalınan puanların yanında, çalınmaya çalışan puanlar bizi endişelendirdi. Lale Orta'nın yaptığı programda, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı konuşulmadı. Bu kadar fazla hatalı pozisyonun olduğu maç enderdir demiştim, Başakşehir maçında devam etti. O maçta hakem kart gösterdi, bu sefer hakeme tepki geldi. Bu yapılan algılar, maalesef hakemlerimizi etkiliyor.

"BEN NE DOSYA HAZIRLAYACAĞIM!"

Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım iddiası... Ben bunu ciddiye almadım ancak Fatih Altaylı'nın sert bir yazı yazdığını görünce Metin Öztürk'ü arayıp 'Siz böyle dediniz mi?' dedim. O da benim hatırladığım gibi söyledi. Daha sonra Kulüpler Birliği toplantısında bana 'Oturup konuşsanıza' dedi. Ben televiyzona davet ediyorum gelmiyorlar. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım.

"ER MEYDANINA GELMİYORSUNUZ"

Bugün TFF, 'Ne var kardeşim elinde belge, çıkar' diyebilse ve arkasında durabilse... Elimizde belge var diyorsunuz, geçmişte de gördük bu filmi. Açıklayın ya ne varsa. Er meydanına çağırınca gelmiyorsunuz. Ne varsa açıklayın kardeşim.

"G.SARAY, TAKDİRE ŞAYAN"

Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk!

"HANGİ ÖRGÜTÜ HATIRLATIYOR?"

Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk.

"SİZ FAYDALANIRKEN BİZ MÜCADELE EDİYORDUK"

Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk. Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir.

"BAŞKAN ADAYI BULURSANIZ, ER MEYDANINA GELİYORUM"

Ali Koç'tan Divan Kurulu'ndaki bazı üyelere: "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın."