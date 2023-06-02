Ali Koç'tan taraftarın gönlünü alacak hamle! İmza attırmaya çalıştığı ismi beğenmeyen yok

Fenerbahçe'de Vincenzo Montella sesleri gittikçe yükseliyor. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'de ilk fatuar Teknik Direktör Jorge Jesus'a çıkmak üzere. Portekizli hocanın önümüzdeki sezon takımın başında bulunma ihtimali güçlü gözükmüyor.
SportsItalia kaynaklı haberde; Fenerbahçe'de yeni sezonda Jorge Jesus'tan doğacak boşluğu Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dolduracağı belirtildi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yurt dışına gider diye düşünüyorum, ailesini çok özlüyor. Kalmasını arzu ederiz ama kalmazsa da dünyanın sonu değil" demişti.
Bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alan Adana Demirspor, 66 puanla ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne katılacak.
Akdeniz ekibi, bu sezon Vincenzo Montella yönetiminde ligde çıktığı hiçbir iç saha karşılaşmasını kaybetmedi.
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