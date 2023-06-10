Alman YouTuber Taksim Meydanında Şampiyonlar Ligi Finali Bileti Arıyor - Son Dakika
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Alman YouTuber Taksim Meydanında Şampiyonlar Ligi Finali Bileti Arıyor

Alman YouTuber Taksim Meydanında Şampiyonlar Ligi Finali Bileti Arıyor

10.06.2023 15:47

Almanya'dan İstanbul'a gelen YouTuber Toni Leuschke, Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için bilet bulamayınca Taksim meydanında broşür dağıtmaya başladı. Yüksek fiyatlar yüzünden henüz bilet bulamayan Leuschke, Yenikapı'da büyük ekrandan maçı izlemeyi planlıyor.

Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için İstanbul'a gelen Alman YouTuber, Taksim meydanında broşür dağıtarak maç bilet aradı.

BİLET İÇİN TAKSİM MEYDANINDA BROŞÜR DAĞITIYOR

İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Almanya'dan İstanbul'a gelen YouTuber Toni Leuschke, maçın başlamasına saatler kala bilet bulamayınca çareyi Taksim meydanında broşür dağıtmakta buldu. 'Ticket Wanted' yazılı broşürler dağıtan Alman YouTuber istenen yüksek ücretler yüzünden henüz bilet bulamadığını dile getirdi.

Taksim meydanında Şampiyonlar Ligi finaline bilet arayan YouTuber, teklif edilen fiyatlara inanamadı

5 BIN EURO İSTİYORLAR

Toni Leuschke, "Evet, bu futbol yolculuğunda tecrübeliyim. Benim 13'üncü senem şampiyonlar ligi finalinde. İlk defa başıma gelmiyor, ikinci kez bu durumdayım. Pes etmeden bilet aramaya devam edeceğim, futbol gibi şansımı denemeye devam edeceğim. İnsanlar buraya metro ile geliyorlar, belki ekstra bilet kalmıştır cebinde ve bana satabilir. Bilet bulamazsam, Yenikapı'ya gideceğim. Orada ki büyük ekrandan final maçını izlemeyi planlıyorum. Yaklaşık 20 tane broşür dağıttım, saçma fiyatlar teklif edildi. Burada Taksim'de bilet için çok fazla isteyenler var. 5 bin euro, 2.500 euro gibi, ben fazla olsa da 500 euro ödeyeceğim. Ben Bayern Münih taraftarıyım, takımım finale çıkmadı ama benim amacım final izlemek" dedi.

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