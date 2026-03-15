Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Cimnastik Dünya Kupası Sona Erdi

15.03.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası, tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyona 45 ülkeden 170 sporcu katıldı.

Dünya Kupası'nın Türkiye ayağının dördüncü ve son gününde erkekler atlama, paralel bar ve barfiks, kadınlar denge ile yer aletlerinin final mücadelelerine sahne oldu.

Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazandı. Mert Efe Kılıçer ise barfikste aldığı 13.966 puanla 5'inci oldu.

Madalya töreniyle sona eren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler

Atlama masası:

1- Sebastian Sponevik (Norveç)

2- Jonas Danek (Çekya)

3- Timofei Akinshin (AIN)

Barfks:

1- Chia-Hung Tang (Çin Taipesi)

2- Angel Barajas (Kolombiya)

3- Tin Sribic (Hırvatistan)

Paralel bar:

1- Shinnosuke Oka (Japonya)

2- Angel Barajas (Kolombiya)

3- Ferhat Arıcan (Türkiye)

Yer aleti:

1- Karl Jahrel Eldrew Yulo (Filipinler)

2- Eamon Montgomery (İrlanda)

3- Rayderler Zapata (İspanya)

Halka aleti:

1- Adem Asil (Türkiye)

2- Courtney Tulloch (İngiltere)

3- Nikita Simonov (Azerbaycan)

Kulplu beygir

1-Rhys Mc Clenaghan (İrlanda)

2 - Zeinolla İdrissov (Kazakistan)

3-James Hickey (İrlanda)

Kadınlar

Yer aleti:

1- Luidlima Roshchina (Tarafsız sporcu)

2- Kate Mcdonald (Avustralya)

3- Antea Sikic Kaucic (Hırvatistan)

Denge aleti:

1- Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)

2- Kate Mcdonald (Avustralya)

3- Breanna Scott (Avustralya)

Asimetrik parelel:

1-Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)

2-Liudmila Roschina (Tarafsız sporcu)

3-Lucija Hribar (Slovenya)

Atlama masası:

1- Liudmila Roshchina (Tarafsız sporcu)

2- Teja Belak (Slovenya)

3- Laia Font (İspanya)

Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:26:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Cimnastik Dünya Kupası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.