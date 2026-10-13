Aras Kargo, Galatasaray'ı yarın İzmir'de konuk edecek; biletler 400 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Aras Kargo, Galatasaray'ı yarın İzmir'de konuk edecek; biletler 400 TL'den satılıyor

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Aras Kargo, Galatasaray\'ı yarın İzmir\'de konuk edecek; biletler 400 TL\'den satılıyor
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Sultanlar Ligi 3. haftasında Aras Kargo, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Biletler 400, 600 ve 800 TL'den satışa sunuldu; ligde Galatasaray 5'inci, Aras Kargo 7'nci sırada bulunuyor.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup olan Aras Kargo SK, yarın evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 3'üncü hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Biletler 400, 600 ve 800 TL'den satışa sunuldu. Ligde 2 maçta 1'er galibiyeti bulunan iki takımdan Galatasaray 5'inci sırada, Aras Kargo ise 7'nci basamakta yer alıyor.

Ligde ilk galibiyetini evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. İlbank'a deplasmanda 3-1 yenildikten sonra taraftarı önünde Vakıfbank'a 3-0 kaybeden Göztepe ise deplasmanda aynı saatte 2'de 2 yapan zirve takipçisi Fenerbahçe ile rakip olacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkGalatasarayVoleybolİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aras Kargo, Galatasaray'ı yarın İzmir'de konuk edecek; biletler 400 TL'den satılıyor - Son Dakika
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