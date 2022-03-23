Ashleigh Barty: Kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan Avustralyalı sporcu 25 yaşında tenisi bıraktı - Son Dakika
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BBC

Ashleigh Barty: Kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan Avustralyalı sporcu 25 yaşında tenisi bıraktı

23.03.2022 15:30
Ashleigh Barty: Kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan Avustralyalı sporcu 25 yaşında tenisi bıraktı

Teniste kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı.

Teniste kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barty, kendisini tükenmiş hissettiğini "fiziksel olarak verebileceği bir şey kalmadığını" ve başka hayallerinin peşinden koşmak istediğini söyledi:

"Çok mutluyum ve çok hazırım. Bunun doğru an olduğunu kalbimde hissediyorum.

"Pek çok insan bunu anlamayabilir ama bu benim için bir sorun değil.

"Çünkü Ash Barty'nin sürekli dünyayı gezmek zorunda kalmadığı, ailesinden ve evinden uzak olmadığı türden hayallerinin peşinden koşmak istediğini biliyorum."

Üç Grand Slam turnuvası kazanan Barty, Ocak ayında 44 yıl aradan sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı olmuştu.

Barty 2021'de Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanmasının "bakış açısını değiştirdiğini", spordaki en büyük hedefini gerçekleştirdikten sonra "kendisini hâlâ tatmin olmuş hissetmediğini" söyledi.

114 haftadır ilk sırada

Ashleigh Barty 2019 Fransa Açık'ta ilk Grand Slam turnuvasını kazandığından beri 114 haftadır kadınlar sıralamasında bir numarada bulunuyor.

Kendisinden daha uzun süre zirvede bulunan yalnızca Stefi Graff, Serena Williams (ikisi de 186 hafta) ve Martina Navratilova (156 hafta) olmuştu.

Barty şu anda kariyeri devam eden sporcular arasında Williams'ın dışında hem çim hem toprak hem de sert zemin kortta büyük turnuva kazanmış tek kadın tenisçi.

25 yaşına kadar turnuvalarda kazandığı ödüllerin miktarı ise 23 milyon doları aşmıştı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nı çiftler kategorisinde de kazanan Avustralyalı raket, "Bu spora bana kattığı her şey için, beni gururlandırdığı ve hayallerimi gerçekleştirmeme imkan sağladığı için minnettarım" dedi ve ekledi:

"İnsanın potansiyelini gerçeğe dökebilmesi için ne kadar çok çalışması gerektiğini biliyorum. Ama daha önce takımına söylediğim gibi, ben artık buna devam etmek istemiyorum. Fiziksel olarak verebileceğim bir şey kalmadı. Bu güzel spora katabileceğim her şeyi kattım ve bundan memnunum.

"Benim için bu bir başarıdır. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başardığımız şeylerin anıları yaşam boyu benimle olacak."

Analiz: Barty'nin bir daha oynayacağını düşünmüyorum

BBC Tenis Muhabiri Russell Fuller

Haberi duyduğumda herkes gibi ben de çok şaşırdım. Barty'nin bu noktadan sonra tenise döneceğini sanmıyorum.

Spor dünyasında Barty'nin erken emekli olan tenisçilerden biri olması hep beklenirdi ama bunun 25 yaşında gerçekleşeceğini kimse öngörmüyordu.

Hayatının geri kalanına bir atlet değil, sıradan bir insan olarak devam etmek istiyor.

Barty'nin tenisi daha önce de bıraktığını unutmamalıyız. Depresyona giren ve ev hasreti çeken Barty, o dönem kriket oynamıştı.

Tepkiler

Kadın Tenis Birliği (WTA) Başkanı Steve Simon, Barty'nin "en büyük tenisçilerden biri olduğunu" söyledi:

"Kendine has el arkası (backhand) vuruşları ve rekabetçi oyunuyla her zaman bir profesyonellik ve sportmenlik örneğiydi."

Avustralyalı grand slam kazanmış tenisçiler de Barty'ye duydukları saygıyı paylaştı.

Eski ABD Açık Tenis Turnuvası şampiyonlarından Sam Stosur, Barty'nin inanılmaz bir kariyeri olduğunu söylerken, Dylan Alcott da "O kelimenin her anlamıyla bir şampiyondu" dedi.

Teniste geçmişte kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan Simona Halep ise "Sırada ne var? Golf şampiyonu mu olacak acaba?" ifadelerini kullandı.

2013'te 28 yaşındayken Wimbledon'ı kazandıktan aylar sonra emekli olan Marion Bartoli de Barty'nin hislerini anladığını söyledi.

BBC'ye konuşan Bartoli "2013'te Wimbledon'u kazandığımda içimdeki hırsın bittiğini fark ettim" dedi ve ekledi:

"Başarması çok zor olan bir şeyi çok uzun süre çalıştıktan sonra gerçekleştirdiğinizde tükenmiş hissediyorsunuz. Boşluğa düşüyorsunuz.

"Ash Wimbledon'ın ardından Avustralya Açık'ı da kazanmak istiyordu ve bunu da başardıktan sonra profesyonel bir tenisçinin katlanması gereken yoğun antrenmanlara devam etme motivasyonu kalmadı.

"Bu kararı neden verdiğini çok iyi anlıyorum."

Barty'nin Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanması onu ülkesinde bir kahramana dönüştürmüştü.

The Age gazetesinin haberine göre Avustralya'da tenis oynayan çocukların sayısı son yılda yüzde 30 arttı. Bunların çoğu da Aborjinler ve kız çocukları.

Ocak ayında BBC'ye konuşan Barty, "Daha fazla çocuğun spora başlaması ve hayallerinin peşinden başlamasında küçük bir katkımın olması beni çok gururlandırıyor" demişti.

Erken emekli olan tenisçiler

Belçikalı tenisçi Justine Henin de 25 yaşında, dünya klasmanında bir numaradayken tenisi bıraktığını açıklamış, 16 ay sonra ise geri dönmüştü.

Bundan bir yıl sonra ise emekliye ayrıldı.

Bir diğer Belçikalı Kim Clijsters da 2007'de 23 yaşında tenisi bırakmış, iki yıl sonra geri dönerek kariyerindeki dört Grand Slam'den üçünü kazanmıştı.

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Ashleigh Barty, Avustralya, Wimbledon, Tenis, Spor, Son Dakika

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