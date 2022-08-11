AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar belli oldu

11.08.2022 16:59
AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ile statüsü belirlendi.

AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ile statüsü belirlendi.

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlarda grup ilk maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara (Başkent), Bursa (Cengiz Göllü) ve İzmir (Atatürk), AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde ise 23-25 Eylül tarihlerinde Ankara (Başkent), İstanbul (Burhan Felek) ve İzmir'de (Atatürk) oynanacak.

Kupa Voley kadınlar ve erkeklerde gruplar şu şekilde oluştu:

Kadınlar

A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, İlbank

C Grubu: Galatasaray, PTT, Sarıyer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi

Erkekler

A Grubu: Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altekma, Hatay Büyükşehir Belediyesi

B Grubu: Arkas Spor, Spor Toto, Tokat Belediyesi Plevne, TÜRŞAD,

C Grubu: Galatasaray, Cizre Belediyesi, Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas, Develi Belediyesi

Statü

Kupa Voley'de grup müsabakaları tek devreli lig usulü oynanacak.

Grup maçları sonunda gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finale doğrudan katılacak kadınlarda Vakıfbank ile Fenerbahçe ve erkeklerde Ziraat Bankkart ile Halkbank seribaşı olacak.

Diğer takımlar kura ile eşleşecek. Tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takım dörtlü finale yükselecek.

Karşılaşmalar (2021-2022 sezonu lig sıralamasında) üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu CEV Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart
Kaynak: AA

Burhan Felek, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement