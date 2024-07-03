Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı

Ay-yıldızlılar, Avusturya\'dan rövanşı aldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı gol, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası arenasında en erken gol olarak tarihe geçti. Mert Günok'un kritik kurtarışlarıyla takımı galibiyete taşıdığı maçta İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü sarı kart gördüğü için cezalı duruma düştü.

03.07.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı

Çeyrek finalde rakip Hollanda

Eleme turlarının en erken golü Merih'ten

Mert Günok duvar ördü

İsmail ve Orkun cezalı

Olgucan KALKAN/ LEIPZIG-ALMANYA, - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final başarısının yanında Mart ayında oynanan hazırlık maçındaki farklı mağlubiyetin de rövanşını almış oldu. Çekya maçı ve sonrasında birçok futbolcu, farklı mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini dile getirmişti. Hafta boyunca tamamıyla maça konsantre olan milliler, karşılaşmadan istediği sonucu almayı başardı.

ELEME TURLARININ EN ERKEN GOLÜ MERİH'TEN

Karşılaşmanın 57'nci saniyesinde milli takımı öne geçiren golü kaydeden Merih Demiral, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası arenasında en erken golünü kaydetmiş oldu. Merih ayrıca turnuva tarihinin de en erken ikinci golüne imza attı. Şampiyona tarihinin en erken golü ise EURO 2024'te İtalya ağlarını 23'üncü saniyede havalandıran Arnavut futbolcu Nedim Bajrami'ye ait. Merih Demiral'ın 57'nci saniyede attığı gol, grup aşamaları sonrasında oynanan eleme turlarında atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

MERT GÜNOK DUVAR ÖRDÜ

Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Mert Günok, uzatma dakikalarının son anlarında Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kritik kurtarışla takımı çeyrek finale taşıdı.

Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan, Çekya ve Avusturya ile oynadığı maçlarda kaleyi koruyan Mert Günok, Portekiz ile yapılan grup karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

İSMAİL VE ORKUN CEZALI

Adını çeyrek finale yazdırarak uzun süredir yakalanamayan bir başarı elde eden millilerde, çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesinde iki eksik isim oluştu.

Orta alanda gösterdikleri performansla dikkati çeken İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki isim 6 Temmuz'da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Günok, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ay-yıldızlılar, Avusturya'dan rövanşı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement