Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı

Aydın\'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri, Aydın'da başladı. 9 il ve 13 takımdan 200'den fazla minik sporcu, mücadele için Aydın'a geldi. Renkli ve heyecan dolu maçlar, Adnan Menderes Yan Stadyumlarında oynanıyor.

09.05.2024 16:17
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Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri müsabakalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri heyecan dolu bir başlangıçla start aldı. Antalya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 9 il ve 13 takımdan 200'den fazla minik sporcu, mücadele için Aydın'a geldi.

İstiklal Marşı ve seremonin ardından Adnan Menderes Yan Stadyumlarında renkli ve heyecan dolu maçlar başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; minik sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı - Son Dakika
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