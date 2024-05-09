Aydın\'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri Başladı

Spor

Aydın'da Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri müsabakalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Küçük Kız-Erkek Futbol Türkiye Yarı Finalleri heyecan dolu bir başlangıçla start aldı. Antalya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 9 il ve 13 takımdan 200'den fazla minik sporcu, mücadele için Aydın'a geldi.

İstiklal Marşı ve seremonin ardından Adnan Menderes Yan Stadyumlarında renkli ve heyecan dolu maçlar başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; minik sporculara müsabakalarda başarılar diledi. - AYDIN