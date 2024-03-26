Aydın\'da U16 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Başladı

Spor

Aydın ilinin ev sahipliğinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2023-2024 Sezonu U16 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Atatürk Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla başladı.

5 gün sürecek olan olan şampiyonada Adana BŞB, Antalya DSİ, Bolu'dan Artı Akademi, Sakarya'dan ASAŞ, İstanbul'dan Bosna Basket, Manisa'dann ER-GÜ, Muğla'dan ESA Bodrum, Eskişehir Çağdaş Koleji, Fundamental İzmir, İzmir BŞB, Ankara'dan Gallardo, Giresun Belediye, Zonguldak'tan KDZ. Ereğli Belediye, Denizli'den Merkez Efendi Belediyesi, Samsun Canik Belediyesi ve Samsunuz Spor Kulübü gibi birbirinden iddialı takımlar birincilik için mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar dilerken, sporseverleri bu müsabakaları izlemeye davet etti. - AYDIN