Banza: Galibiyet Trabzonspor için önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Banza: Galibiyet Trabzonspor için önemli

Trabzonspor'un oyuncusu Simon Banza, Konyaspor galibiyetinin camia için sevindirici olduğunu belirtti.

29.09.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, camia adına sevindirici bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Simon Banza, Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına, alınan 3 puanın, kulüp ve oyuncular adına çok önemli olduğunu söyledi.

Taraftarları mutlu edebilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Banza, "Ben bir santrfor oyuncusuyum, benim için gol atmak normal. Takım için elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Bugün aslında iyi bir mücadele oldu. Hem hocamız hem bizim hem herkes adına gerçekten çok mutluluk verici bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta yeniden zor bir rakibe karşı oynayacağız." diye konuştu.

Banza, Şenol Güneş geldikten sonra takım içerisinde nelerin değiştiğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Hocamız oyuncuları, saha içerisinde en iyi ve rahat şekilde mücadele etmeleri için hazırlamaya çalışıyor. Bu tabii süreç gerektiren bir durum. Bu zamanı kullandıkça hocamız takımı, takım hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia, her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan edebildiğimiz için çok mutluyuz."

Trendyol Süper Lig'deki kaliteli hücum oyuncularıyla olan rekabete ilişkin ise Banza, şunları söyledi:

"Türkiye en üst seviyede oynanan bir lig. Gerçekten seviye olarak üst düzey liglerden bir tanesi, mücadele her zaman olacak. Biz de hücum oyuncuları olarak her zaman gol atmaya, kazanmaya ve kazandırmaya çalışan oyuncularız. Tabii ki her maça çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Bu mücadele her zaman olacak, herkes takımı en üste taşıyabilmek için mücadele edecek."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Maç Sonucu, Konyaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Banza: Galibiyet Trabzonspor için önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Banza: Galibiyet Trabzonspor için önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement