Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Avrupa hedefimize yaklaştık

Spor

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bizim amacımız her maça çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp puan almak. Avrupa hedefimize yaklaştık. Son 2 haftada 2 büyük takıma yenildik. Biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir FK deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Çalıştıkları bir pozisyondan gol yediklerini belirten Çağdaş Atan, "Çok iyi planladığımız, gole kadar pozisyon vermediğimiz iyi giden bir maçta kolay bir gol yedik. Muslera ve Nelsonn'a yönlendirip, uzun topları alıp oyunu yönlendirmek istiyorduk. Planladığımız yerden gol yedik. Bekimiz, Barış ile mücadelesinde geride kaldı. Barış gücüyle üstünlük sağladı. Hemen üstüne bir gol daha yememiz bizi bozdu. İkinci devre iyi reaksiyon verdik. Bayern Münih, Manchester United ya da Fenerbahçe fark etmiyor. Galatasaray burada baskılı oynuyor. Yeterince talep edip topu aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha kararlı olabilseydik bir golün maçın bize getirebileceğini düşünüyorduk. Golü bulduk, pozisyonun 2, 3 öncesindeki pozisyon nedeniyle golümüz iptal oldu. Oyuncularıma planımıza sadık kaldığı için teşekkür ediyorum. Gelişimlerden memnun olduğumu söylemek istiyorum. İlk Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına göre gelişimimizi iyi görüyorum. İkinci maçlarda daha zorlayıcı oynadığımızı düşünüyorum. Bizim amacımız her maça çıkıp kendi oyunumuzu oynayıp puan almak. Avrupa hedefimize yaklaştık. Son 2 haftada 2 büyük takıma yenildik. Biz yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TORREIRA'YI TEBRİK ETMEK İSTEDİM"

Torreira oyundan çıkarken Uruguaylı oyuncu ile aralarında geçen diyalog sorulan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Tebrik etmek istedim, anlık bir durumdu. Beğendiğim bir durumdu. Rakibe uzun top attırdıktan sonra ikinci topları iyi temizledi. Baskılara iyi geliyor. Tebrik etmek istedim. Torreira, beğendiğim bir oyuncu. Görevini iyi şekilde yerine getirdi."

Planladıkları yerden gol yediklerini belirten Çağdaş Atan, "İki stoperimiz çok yüksek, hava topları iyi oyuncular. Muslera'dan gelen topların sekeceğini düşünmüyorduk. Hiçbir sıkıntı yaşamadığımız 25 dakika sonrasında planladığımız yerden gol yedik. Bekin ya da stoperin öncelik alıp, vurması gerekiyordu. Autlarda birebir eşleşiyoruz. Rakibimiz 4-2-3-1 gibi oynuyorsa, rakip hangi stopere geliyorsa ona çıkıyor. Bizim stoper iyi çıkamadıktan sonra önceliği aldı ama temizlemesi gerekiyordu. İyi planladığımız yerden golü yedik maalesef" dedi.

"BENİM İLGİLENDİĞİM BİR DURUM DEĞİL"

Galatasaray ve Fenerbahçe ile kısa sürede maç yapmalarını avantaj olarak değerlendiren Atan, "Kısa sürede oynamamızı avantaj olarak görüyorum. Önümüzde 13-14 maç var. Bir tek Samsunspor oynadı sanırım iki takımla. Onların mücadelesini tabii ki aslında onları ilgilendiriyor. Benim ilgilendiğim bir durum değil. Maçları izliyoruz. Biz tamamen kendi işimize odaklanmış durumdayız. 10 senede 8 kere Avrupa'ya gitmiş Başakşehir'i bir kez daha Avrupa'ya götürürsek bizim için iyi. İki takıma maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"KUPAYI ALMAK ZOR AMA BİZ ONU İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Çağdaş Atan, şöyle konuştu.

"Kupa bizim için çok önemli. Ligde de şu an Avrupa sıralamasına çok yakınız. 4 puan arkasındayız. Biz maçımızı çarşamba günü oynadık. 72 saat dolmadan, 120 dakikalık maçın ardından bir maç daha oynadık. Bunlar ufak detaylar ama en azından bize sorabilirler. Formatı değiştirebilirler. 90 dakikanın sonunda Fransa'da turu geçeni penaltılar belirliyor. 4 oyuncumuz kupada 120 dakika oynadı. Onlar olsa bizim için daha iyi olabilir. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak ya da kupayı almak zor ama biz bunu istiyoruz."

"AMACIMIZ LIMA'NIN GÜÇLÜ AYAĞINA YÖNLENDİRMEKTİ"

Bugün ters ayaklı beklerle oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Bizim ters ayaklı beklerle oynadığımızı gördünüz. Maçın başında Lima'nın karşısında içe kat eden Kerem ya da Zaha'nın oynayacağını düşünüyorduk. Amacımız Lima'nın güçlü ayağına yönlendirmekti. Lima golde pozisyon hatası yaptı. Barış güçlü bir oyuncu. Hırsının karşılığını alarak golle sonuçlandırdı. İkinci yarı aynı zamanda Zaha da oyuna girdi. Ben bu oyunumuzun kanat oyuncularının etkisini azalttığını düşünüyorum" diye konuştu.

"BİR TARTIŞMA YAŞANMADI"

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk ile aralarında yaşanan diyalogla ilgili Çağdaş Atan şunları söyledi:

"Okan hoca benim eski takım arkadaşım. Bir tartışma yaşanmadı. Bir yanlış anlaşılma vardı. Beğendiğim bir ağabeyim. Ona da bundan sonra başarılar dilerim"

Genç oyuncu Emirhan İlkhan ile ilgili düşünceleri sorulan Çağdaş Atan sözlerini şöyle noktaladı:

"Emirhan benim Gökhan Sazdağım gibi oldu. Kupada sol önde oynadı. Konyaspor maçında kanat oyuncusu olarak kullandık. Fenerbahçe maçının bir bölümünde sol bek oynattık. 8 oynatıyoruz, 6 oynatabiliriz. Bizim için değerli aynı zamanda Türk futbolu için öyle. Zeki bir oyuncu. Algısı yüksek. Bizim genç oyuncularda fiziksel kaliteye ihtiyacımız var ama algısı da önemli. Emirhan da o şekilde. Bizde önümüzdeki sene de kalmasını onun kariyeri açısından da önemli. Bu çocuk daha 19 yaşında. Fiziksel hiçbir eksiği yok. Oyunu öğrenmeye, oynama ihtiyacı var. Beşiktaş'ta da oynamadan gitti. Bana göre erken gitti. Konuşuyoruz onu da. Daha üst seviyelerde bir oyuncu olabileceğini düşünüyoruz."