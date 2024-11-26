UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)
28 Kasım Perşembe:
18.30 Astana (Kazakistan)- Vitoria (Portekiz)
20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Heidenheim (Almanya)- Chelsea (İngiltere)
20.45 Cercle Brugge (Belçika)- Hearts (İskoçya)
20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)
20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)
20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)
20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)
20.45 Dinamo Minsk (Belarus)- Kopenhag (Danimarka)
20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)
23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)- Legia Varşova (Polonya)
23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)
23.00 Lugano (İsviçre)- Gent (Belçika)
23.00 Mlada Boleslav (Çekya)- Real Betis (İspanya)
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Petrocub ile karşılaşıyor - Son Dakika
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