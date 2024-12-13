Başakşehir Üst Tura Umut Taşıyor - Son Dakika
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Başakşehir Üst Tura Umut Taşıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 yenerek son maça yükseldi.

13.12.2024 01:46
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UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde grup aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım RAMS Başakşehir, Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek üst tura yükselme umutlarını son maça taşıdı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç): 1-2

Astana (Kazakistan)- Chelsea (İngiltere): 1-3

Kopenhag (Danimarka)- Hearts (İskoçya): 2-0

Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya): 7-0

Başakşehir-Heidenheim (Almanya): 3-1

Legia Varşova (Polonya)- Lugano (İsviçre): 1-2

HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç): 2-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika): 1-4

Petrocub (Moldova)- Real Betis (İspanya): 0-1

Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda): 2-0

Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3

Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan): 3-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)- Rapid Wien (Avusturya): 3-1

Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek): 3-0

The New Saints (Galler)- Panathinaikos (Yunanistan): 0-2

Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya): 1-0

St. Gallen (İsviçre)- Vitoria (Portekiz): 1-4

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Üst Tura Umut Taşıyor - Son Dakika

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