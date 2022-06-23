Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2022-2023 sezonunda mücadele edecek kulüpler belli oldu. BCL'de Türkiye'yi normal sezonda Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka temsil edecek olup, Tofaş ise eleme turundan katılacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda yer almak için 70'ten fazla takım başvurdu ve bugün toplanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu tarafından 52'sinin katılımcı olduğu onaylandı. Kulüpler listesinde güncel 18 ulusal şampiyon yer alıyor. BCL'nin 2022-23 sezonunda Avrupa'nın tüm bölgelerini kapsayacak şekilde, 29 Avrupa ülkesinden takımlar mücadele edecek. 2022-23 Basketbol Şampiyonlar Ligi, 21 Eylül'deki eleme turları ile başlayacak ve 24 takım normal sezona katılan son dört takım arasında yer alma mücadelesi verecek. Normal sezon ise 4 Ekim'de başlayacak ve geçen sezonki aynı formatla devam edilecek.

Eleme turları ve normal sezonun ilk kura çekimi 7 Temmuz Perşembe günü İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.