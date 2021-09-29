Üye Girişi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de - Son Dakika

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de

29.09.2021 10:01
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak 2021-2022 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak 2021-2022 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanya ekibi, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015 yılında kazandı.

CSKA Moskova ikinci sırada

Rusya ekibi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.

Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları altışar şampiyonluk yaşadı.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.

Türkiye'den iki şampiyon

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'den Fenerbahçe ile Anadolu Efes şampiyonluk yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2017 yılında şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes ise tamamlanan son iki sezonda final oynarken, geride kalan sezonu şampiyon tamamladı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başladı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

YılYerFinalSonuç
1958Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya86-81/ 84-71
1959Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya79-58/ 69-67
1960Tiflis/RigaASK RİGA-Dinamo Tiflis61-51/ 69-62
1961Riga/MoskovaCSKA MOSKOVA-ASK Riga61-66/ 87-62
1962CenevreDİNAMO TİFLİS-Real Madrid90-83
1963Madrid/MoskovaCSKA MOSKOVA-Real Madrid69-86/ 99-80
1964Brno/MadridREAL MADRİD-Spartak Brno99-110/ 84-64
1965Moskova/MadridREAL MADRİD-CSKA Moskova81-88/ 76-62
1966BolognaSİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag77-72
1967MadridREAL MADRİD-Simmenthal Milano91-83
1968LyonREAL MADRİD-Spartak Brno98-95
1969BarcelonaCSKA MOSKOVA-Real Madrid103-99
1970SaraybosnaIGNİS VARESE-CSKA Moskova79-74
1971AntwerpCSKA MOSKOVA-Ignis Varese67-53
1972Tel AvivIGNİS VARESE-Jugoplastica Split70-69
1973LiegeIGNİS VARESE-CSKA Moskova71-66
1974NantesREAL MADRİD-Ignis Varese84-82
1975AntwerpIGNİS VARESE-Real Madrid79-66
1976CenevreM. VARESE-Real Madrid81-74
1977BelgradMACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese78-77
1978MünihREAL MADRİD-Mobilgirgi Varese75-67
1979GrenobleBOSNA SARAJEVO-Emerson Varese96-93
1980BerlinREAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv89-85
1981StrasbourgMACCABİ TEL AVİV-S.Bologna80-79
1982KölnSQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv86-80
1983GrenobleFORD CANTU-Billy Milano69-68
1984CenevreBANCO Dİ ROMA-FC Barcelona79-73
1985AtinaCİBONA ZAGREB-Real Madrid87-78
1986BudapeşteCİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas94-82
1987LozanTRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv71-69
1988GentPHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv90-84
1989MünihJUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv75-69
1990ZaragosaJUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona72-67
1991ParisPOP 84 SPLİT-FC Barcelona70-65
1992İstanbulPARTİZAN-Joventut Badalona71-70
1993AtinaCSP LİMOGES- Benetton Treviso59-55
1994Tel AvivJOVENTUT BADALONA-Olympiakos59-57
1995ZaragosaREAL MADRİD-Olympiakos73-61
1996ParisPANATHİNAİKOS-FC Barcelona67-66
1997RomaOLYMPİAKOS-FC Barcelona73-58
1998BarcelonaKİNDER BOLOGNA-AEK Atina58-44
1999MünihZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna82-74
2000SelanikPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv73-67
2001Paris(Suprolig)MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos81-67
2001Bologna/VitoriaKİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002BolognaPANATHİNAİKOS-Kinder Bologna89-83
2003BarcelonaFC BARCELONA-Benetton Treviso76-65
2004Tel AvivMACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna118-74
2005MoskovaMACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica90-78
2006PragCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv73-69
2007AtinaPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova93-91
2008MadridCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv91-77
2009BerlinPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova73-71
2010ParisBARCELONA-Olympiakos86-68
2011BarcelonaPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv78-70
2012İstanbulOLYMPİAKOS-CSKA Moskova62-61
2013LondraOLYMPİAKOS-Real Madrid100-88
2014MilanoMACCABİ ELECTRA-Real Madrid98-86
2015MadridREAL MADRİD-Olympiakos78-59
2016BerlinCSKA MOSKOVA-Fenerbahçe101-96
2017İstanbulFENERBAHÇE-Olympiakos80-64
2018BelgradREAL MADRİD-Fenerbahçe85-80
2019VitoriaCSKA MOSKOVA-Anadolu Efes91-83
2020---Tamamlanamadı---
2021KölnANADOLU EFES-Barcelona86-81
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

Türk Hava Yolları, Real Madrid, Moskova, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti 11:04 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı 11:00 Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı 10:52 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı 10:44 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim 10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Son Dakika Haberleri
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananlara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatın kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi         
11:06
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor         
11:02
Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor         
10:58
Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı         
10:49
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement