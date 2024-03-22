Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde mücadeleler devam ediyor

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadeleleri oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Reeder Samsunspor- Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker)
20.30 Beşiktaş Emlakjet- Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet)
24 Mart Pazar:
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Efes (Muradiye)
18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş)
25 Mart Pazartesi:
20.30 Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko (Enka)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Play-off çeyrek final ilk maçlar:
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Botaş (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet)
17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)
Rövanş karşılaşmaları:
25 Mart Pazartesi:
13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)
14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.30 Botaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelelerinde 2 galibiyet alan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)
19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
20.00 Kapaklıspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Konyaspor- Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.30 Çayırova Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Çayırova)
24 Mart Pazar:
14.00 Sigortam.net- MKE Ankaragücü Ikon Menkul (BJK Emlakjet)
15.45 Esenler Erokspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Başakşehir)
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
Son Dakika › Spor › Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadeleler devam ediyor - Son Dakika
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