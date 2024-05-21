Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk için sahaya çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İtalya'nın Atalanta takımıyla karşılaşacak Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, turnuvadaki ikinci finalinden de şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üstü eden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanırsa başarısını kıta çapında da tescilleyecek.

Alman temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 12 maçın 9'unu kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Bayer Leverkusen, kalesinde 10 gol gördü.

Karabağ, Molde ve Hacken ile H Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen, tüm grup maçlarını kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda bir kez daha Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşen ve rakibini kupa dışında bırakan Alonso'nun öğrencileri, çeyrek finalde geçen yılın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham'ı, yarı finalde de geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Roma'yı eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

36 yıl sonra ikinci final heyecanı

Turnuvada 36 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Bayer Leverkusen, UEFA organizasyonlarında 3 şampiyonluk yaşayan Alonso yönetiminde kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

1987-88 sezonunda final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden, rövanşı 3-0 kazanan Bayer Leverkusen, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinin tek Avrupa kupasını havaya kaldırdı.

"Namağlup üçleme"ye iki maç kaldı

Bundesliga'da şampiyonluğu beş kez kaçırdığı için "Neverkusen" diye anılan Alman ekibi, 119 yıllık yıllık özlemine bu sezon son verdi.

Alonso'nun öğrencileri, yarın UEFA Avrupa Ligi'ni, 25 Mayıs'ta da Almanya Kupası'nı kazanmaları halinde namağlup üçleme yaparak tarihi bir başarıya daha imza atacak.

Avrupa futbolunda geçen yıl Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanarak sezonu üçlemeyle kapamıştı.

En golcü isimler Boniface ve Schick

Bayer Leverkusen'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü isimleri Nijeryalı Victor Boniface ve Çek Patrik Schick oldu.

Ocak ayında sakatlanmadan önce 5 grup maçında rakip fileleri havalandırmayı başaran 23 yaşındaki Boniface, takıma katıldıktan sonra da çeyrek finalde West Ham filelerini havalandırdı.

28 yaşındaki Çek forvet Schick ise grup maçlarında 2, son 16 turunda da Karabağ karşısında 3 gol kaydetti.

Bu iki futbolcuyu 4 golle Florian Wirtz, 3 golle Jeremie Frimpong takip etti.

Alonso, finallerde kazanmayı biliyor

2002-03 sezonunda Porto ile lig, UEFA Kupası ve Portekiz Kupası'nı kazanan Jose Mourinho'dan bu yana en çarpıcı başarılardan birine imza atan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, saha kenarında yeni başlayan kariyerinin ilk Avrupa kupası finaline futbolculuğundan kalan zengin mirasla çıkacak.

Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen Alonso, 18 yıllık futbolculuk kariyerinde 2005 ve 2014'te UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa, 2012'de LaLiga, 2015, 2016 ve 2017'de Bundesliga şampiyonlukları yaşadı.

Xabi Alonso, 114 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla ise 2010'da Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

51 maçtır bileği bükülmüyor

Tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'dan aldığı tarihi rekoru geliştirmeye devam ediyor.

Alman temsilcisi, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmıştı.

Kadrosu

Bayer Leverkusen'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: