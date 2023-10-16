Almanya'da Filistin'e destek veren Bayern Münih'in yıldızı Mazraoui için skandal manşet

Bayern Münih'in Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui, Filistin için yayınladığı destek mesajı sonrası Almanya'da hedef gösterildi. Bild, Mazraoui için "Sahada terör savunucuları mı var?" manşeti attı. Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"DEVLETİN TÜM SEÇENEKLERİ KULLANILMALIDIR"

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BU İNSALIK DIŞI BİR DURUM"

Mazraoui de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum." görüşlerine yer verdi.

Bild: Sahada terör savunucuları mı var?

NE PAYLAŞMIŞTI?

Sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade eden ve Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Mezravi, İbrahim süresinden "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayeti paylaşmıştı.