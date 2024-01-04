Berkay Özcan: "İnşallah Avrupa şampiyonasında milli takım kadrosunda olurum"

RAMS Başakşehir'in başarılı orta sahası Berkay Özcan, Süper Lig'in ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli formayı giymek istediğini söyledi.

Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan, kendisi ve takımı adına ilk yarı performansı ile ligin ikinci bölümündeki hedeflerinin yanı sıra 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek EURO 2024'e dair beklentileri hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak daha iyi gidiyoruz"

Sezonun ilk yarısının kendileri adına beklediklerinin çok altında geçtiğini dile getirerek sözlerine başlayan Berkay, "Bizim hedeflerimiz daha yukarılarda. Sıkıntılı dönemler yaşadık ilk başlarda. Sonlara doğru takım olarak daha iyi gidiyoruz. Son 4 maçın 3'ünü kazandık. Daha iyi bir hava yakaladık. Umarım ikinci yarı bu havayla beraber, bu pozitiflikle istediğimiz yere kadar gideriz" şeklinde konuştu.

"Tabii sezon sonunda hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek"

Sezon sonunda ligi kaçıncı sırada bitirmeyi hedefledikleriyle ilgili de Özcan, "Tabii sezon sonunda hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek. Ligi ilk 5'te bitirmek istiyoruz. Geçen sene zaten Konferans Ligi'nde oynadık" cümlelerine yer verdi.

25 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk edecekleri Adana Demirspor ve 16. hafta erteleme maçında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelelerini değerlendirdi. Berkay, "Adana Demirspor'da şu anda 4. sırada ve onlar da Avrupa'yı hedefliyor. Kasımpaşa ise bu sezonun ilk yarısını çok iyi oynadılar. 2 tane zorlu mücadele, tabii biz de kazanmak istiyoruz. Bu maçları kazanıp, devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim pozisyonumda dünyanın en iyi oyuncusu Kevin de Bruyne"

Başakşehir'e transfer olduğu ilk senede takımda çok fazla yıldız futbolcunun olduğunu hatırlatan Berkay Özcan, "Buraya ilk geldiğimde, soyunma odasında kimler var burada diye baktım ve çok iyi kariyerleri olan oyuncularda vardı. Daha 21 yaşındaydım ama geliştim. Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, 3 Avrupa arenasında oynayabildim. Bu benim için çok iyiydi. Çok tecrübe kazandım. Kendimi iyi geliştirebildim. Takım arkadaşlarım olsun, oyuncular olsun. Oynadığım oyuncularla Lucas Biglia, Demba Ba, Gael Clichy, Arda ağabey (Turan), Martin Skrtel, Mehmet ağabey (Topal), Gökhan İnler, Robinho, Elia, Mesut Özil gibi ismini hatırlayamadığım çok özel oyuncular vardı oynadığım. Büyük yerlerde oynamış, çok iyi oyuncular vardı. İnsanlık olarak da herkes çok iyiydi, herkesle çok iyi anlaşıyordum. Benim için çok güzel bir deneyimdi, onlarla oynamak gurur verici bir durum. Şu an Avrupa'da izlediğim kendime benzettiğim oyuncular yok ama çok beğendiğim oyuncular tabii ki var. Benim mevkiime baktığın zaman şimdi, bu sene biraz daha 6 numara oynuyorum ama pozisyon olarak 8 numaraya baktığınız zaman Kevin de Bruyne var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu söyleyebilirim ama direkt olarak kendime benzettiğim bir oyuncu yok. Baktığınız zaman ben pozisyonumda dünyanın en iyi oyuncusu Kevin de Bruyne bana göre. Dünyadaki en iyi oyuncu Messi ama benim pozisyonuma göre de Bruyne diyorum. Onu beğeniyorum diye onun gibi çalışmak değil de eksiklerim varsa onları geliştirmek daha çok istiyorum. Bu sene biraz daha 6 numara oynamak zorunda kaldım. Orada oynayabiliyorum zaten. 6 numara pozisyonunda daha önce de oynadım. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak" diye konuştu.

"Hücuma dönük oynamayı daha çok seviyorum"

Bu sezon daha çok geriden oyun kurma rolünde görev yapan Özcan, pozisyon olarak önde oynamanın daha keyifli hissettirdiğini vurguladı. Başarılı futbolcu, "Hücuma dönük oynadığımda daha çok keyif alıyorum. Önde oynadığında gol atabiliyorsun. Topla oynama, dripling yapmak.. Şu an oynadığım daha çok geriden oyun kurma, top ayağındayken sen hızlandırıyorsun oyunu. O da bir farklı keyifli tabii ki ama ben hücumda oynamayı, biraz daha hücuma dönük oynamayı daha çok seviyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Hoca değişti diye sözleşme uzatmadım, biz zaten her şeyde final aşamasına gelmiştik"

Berkay, sezon başında turuncu-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşme uzatmasıyla alakalı ise, "Başkan, ben ve menajerim arasında bir görüşme oldu. O zamanlar zaten görüşüyorduk biz. Ondan önce biz sözleşme görüşmelerinin sonuna gelmiştik. Sonra bir hoca değişikliği oldu. O zamana denk geldi. Biz zaten her şeyde final aşamasına gelmiştik imzalayacağız diye. 'Hoca değişti, uzatıyorum' diye bir durum yoktu o zaman. Hoca değişikliği o zamana denk geldi" cümlelerine yer verdi.

"Çağdaş hocanın çalıştırdığı takıma karşı oynarken zorlanıyorduk"

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın göreve geldiğinde düzenlenen basın toplantısında kendisinden övgüyle bahsettiği hatırlatılması üzerine Berkay Özcan, "Ben daha önce Çağdaş hocayı tanımıyordum. Onun çalıştırdığı takıma karşı oynarken, onların futboluna karşı zorlanıyorduk. İyi futbol oynuyorlardı çünkü. Şimdi bize de getirdi o futbol oyununu. Biraz zaman aldı, biraz sürdü. Çünkü kolay değil. Bizden ofansif bir futbol istiyor. Beklentileri var, bunun olması da iyi bir şey bence. Topun bizde olması, gol atmamız. Hücum ediyor olmamız. Önemli şeyler. Bize son maçlarda daha iyi etki etti. İnşallah bunu devam ettirebiliriz" açıklamasını yaptı.

"Burada oynadığım sürece büyük takımlardan teklif almadım"

Sezon öncesi transfer döneminde adının Galatasaray'la anılmasının sorulması üzerine 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Daha önce 3 büyüklerden teklif atmadım. Başakşehir'e gelmeden önce vardı teklifler ama burada oynadığım sürece büyük takımlardan teklif almadım. Buradayken herhangi bir kulüpten resmi bir teklif almadım" cevabını verdi.

" Türkiye'de bireysel futbolcuların yetenekleri daha ön plana çıkıyor"

Almanya Bundesliga'da top koşturan Özcan, Süper Lig ile Bundesliga karşılaştırmasında şunları söyledi:

"Almanya liginde oynadığım zamanlar 18-19 yaşlarındaydım. Burada bireysel oyuncular daha çok ön plana çıkıyor. Almanya'da daha çok takım oyunu oynanıyor. Almanya liginde daha tempolu bir oyun oynanıyor. Ama futbolcu olarak da Bayern Münih, Dormund'u çıkarırsak bu sene Leverkusen de iyi. Türkiye'de bireysel futbolcuların yetenekleri daha ön plana çıkıyor. Ama orada daha çok takım halinde hareket ediliyor. Daha tempolu oynanıyor."

"Bir Türk olarak, 19 yaşında Bundesliga'da oynamak çok özel"

Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen Berkay, eski takımıyla ilgili de, "Almanya'nın en iyi altyapısı olduğu için Stuttgart'a transfer olmuştum. Çünkü oranın altyapısı çok iyidir. Zaten 2. Lig'e düştüğü zaman ben transfer oldum, o zamanlarda 18 yaşındaydım. Bana iyi geldi. Çünkü o dönemde gençlere biraz daha önem verildi. İlk senemde 2. Lig'de şampiyon olduk ve 1. Lig'e çıktık. 19 yaşımda Bundesliga'da oynadım, benim için güzel bir deneyimdi. Bir Türk olarak 19 yaşında Bundesliga'da oynamak çok özel. O zaman zaten 20 yaşında milli takıma seçildim. O zaman beni Lucescu izlemeye gelmişti. Stuttgart'ı izlediğinizde şu an çok genç oyuncularla üçüncü sıradalar. Benim zamanımda biraz daha yaş ortalaması yüksekti. Mario Gomez, Andreas Beck gibi oyuncular vardı. Kariyeri daha yüksek oyuncular vardı. Şimdi biraz daha değiştiler. Takım biraz daha gençleşti. Yeni hocalarıyla birlikte daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk sonrası ben de üstüne koyarak devam ettim"

Berkay Özcan, turuncu-lacivertlilerde ilk dönemini geçirdiği 2019-2020 sezonunda yaşadığı şampiyonluğa da değinerek, "Başakşehir'e ilk geldiğim zaman zordu benim için. Çünkü Türkiye'ye geliyorum. Tatile falan geliyordum ama futbol oynamak için ilk defa geliyordum. O zamanlar Okan Buruk vardı. O da bana çok yardımcı, destek oldu. O zaman çok büyük, kariyerli oyuncular vardı. Başakşehir o zamanlar zaten hep şampiyonluğa oynuyordu. O sene de bize nasip oldu. Daha tam olarak ilk 11 oyuncusu değildim o zamanlar. Dediğim gibi daha iyi oyuncular vardı ve takım da oturmuştu. Ama Okan hoca beni hep oynatıyordu. Şampiyonlar Ligi olsun, ligde olsun, sonradan olsun, direkt ilk 11'de olsun. Tecrübe olarak benim için çok iyiydi. Ondan sonra zaten ben de üstüne koyarak devam ettim" şeklinde düşüncelerini aktardı.

"Avrupa şampiyonasının Almanya'da olması bizim için çok güzel bir şey"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın doğduğu ülke olan Almanya'da düzenlenmesiyle alakalı hislerini de açıklayan Berkay Özcan, "Orada olması bizim için tabii ki ayrı bir duygu. Arkadaşlarımız, ailemiz var. Almanya'da olması bizim için çok güzel bir şey. Bir de şampiyonaya gidiyor olmamız da çok güzel ve gurur verici. İnşallah orada da güzel sonuçlar alıp, gittiğimiz yere kadar gidebiliriz" dedi.

"İnşallah takımımla iyi sonuçlar alıp, milli takıma seçilirim"

A Milli Futbol Takımı formasını Avrupa şampiyonasında yeniden giymeği çok istediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Türk futbolcuların hepsi milli takımla orada olmak ister. Ben de tabii öyle olsun isterim. Benim için oradaki duygu, arkadaşlarım ve ailem olduğu için, doğup büyüme orası olduğu için, orada olmam önemli. İnşallah ben de ligin geri kalanında üstüne koyarak, takımla beraber iyi sonuçlar alıp, tekrar milli takıma seçilip oraya gidebilirim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL