Beşiktaş, Eyüpspor\'u 3-1 mağlup etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Maç başlar başlamaz geriye düşen siyah-beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti. Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.

TAYYİP TALHA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı. Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu. Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.

MUÇI VE EMİRHAN KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.

TAYFUR, 39. SANİYEDE ESKİ TAKIMINA GOL ATTI

Eyüpspor, maça adeta golle başladı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl, 39. saniyede eski takımına ilk kez gol attı. Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur'a pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

RAFA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Bu golden sonra baskısını arttıran ve direklere de takılan Beşiktaş, 18. dakikada Rafa Silva ile golü buldu. Immobile, ceza yayının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti ve skora denge geldi.

RASHICA ÖNE GEÇİRDİ

Beşiktaş, ilk yarının sonunda üstünlük golünü de buldu. Thiam, ceza sahasının sağından kaleci Mert ile baş başa kaldı ve sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert'ten dönen top Masuaku'da kaldı. Masuaku bekletmeden ceza yayında Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Gedson, orta alanda müsait olan takım arkadaşı Chamberlain'e yerden pasını verdi. Chamberlain, sağ kanattan hareketlenen Rafa Silva'yı gördü. Rafa, sağ kanattan topu çizgiye kadar sürerek ceza sahasına ortaladı. Rashica, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaparak fileleri sarsmayı başardı ve takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

SEMİH SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Semih'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 3-1'e geldi. Bu gol, karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER ARROYO SAHNEDE

Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arroyo, mücadelenin 76. dakikasında Joao Mario yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta bu dakikada Masuaku da yerini Onur Bulut'a bıraktı.

LİGDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Eyüpspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Öte yandan eflatun-sarılılar, ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.