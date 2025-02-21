Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılar, geri dönüşe imza atarak rakibi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kara Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

21.02.2025 21:55  Güncelleme: 23:42
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Maç başlar başlamaz geriye düşen siyah-beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

    Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti. Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    TAYYİP TALHA 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

    Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı. Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu. Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    MUÇI VE EMİRHAN KADRODA YOK

    Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.

    TAYFUR, 39. SANİYEDE ESKİ TAKIMINA GOL ATTI

    Eyüpspor, maça adeta golle başladı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl, 39. saniyede eski takımına ilk kez gol attı. Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur'a pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    RAFA BERABERLİĞİ GETİRDİ

    Bu golden sonra baskısını arttıran ve direklere de takılan Beşiktaş, 18. dakikada Rafa Silva ile golü buldu. Immobile, ceza yayının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti ve skora denge geldi.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    RASHICA ÖNE GEÇİRDİ

    Beşiktaş, ilk yarının sonunda üstünlük golünü de buldu. Thiam, ceza sahasının sağından kaleci Mert ile baş başa kaldı ve sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert'ten dönen top Masuaku'da kaldı. Masuaku bekletmeden ceza yayında Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Gedson, orta alanda müsait olan takım arkadaşı Chamberlain'e yerden pasını verdi. Chamberlain, sağ kanattan hareketlenen Rafa Silva'yı gördü. Rafa, sağ kanattan topu çizgiye kadar sürerek ceza sahasına ortaladı. Rashica, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaparak fileleri sarsmayı başardı ve takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    SEMİH SKORU BELİRLEDİ

    Beşiktaş, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Semih'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 3-1'e geldi. Bu gol, karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

    Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

    BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER ARROYO SAHNEDE

    Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arroyo, mücadelenin 76. dakikasında Joao Mario yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta bu dakikada Masuaku da yerini Onur Bulut'a bıraktı.

    LİGDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

    Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Eyüpspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Öte yandan eflatun-sarılılar, ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

    Beşiktaş, Eyüpspor\'u 3-1 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Milot Rashica, Rafa Silva, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

    Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (18)

    • ferhat eser:
      ÇELİKK GEVŞEĞİ EYÜPLÜYDÜN DÜN NE OLDU PEMPE ÇOCUK 64 3 Yanıtla
      Tolga Akdemir:
      Senin gibi oda kabuğuna çekiliyor arada 0 0
    • AlexArda:
      casper çelike bak ürün yerleştirme yapmış dün Eyüp'ü ferata vejnaka yerleştirmiş Eyüp kim yeni partneriniz mi la ahahahhah 39 1 Yanıtla
    • ferhat eser:
      NEREDE OE RENKLİLER :)))))) 1 19 Yanıtla
    • vyqQoc-vejnak-sopja5:
      SIRANIZI BEKLEYİN RENKLİ GVŞEKLER. BEŞİKTAŞ GELİYORRR 3 15 Yanıtla
    • ferhat eser:
      SEVE SEVE GELİYORUZ SIRADAKİ EĞİLSİN NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 3 13 Yanıtla
    • AlexArda:
      böyle bi maç mı vardı ya tüm haftalarda bay geçseler kimsenin haberi olmayacak ahahahahaha 10 6 Yanıtla
    • AlexArda:
      maç sonu soğuk diye şikayet etti mi kalecileri kıyamam soğukta niye oynattınız :( 10 3 Yanıtla
    • vyqQoc-vejnak-sopja5:
      ARDA İNLİYOR …. AZ DAHA BEKLE KARTALIM SİZEDE KÖK ŞEKLİ YAPACAK. 12 1 Yanıtla
    • 6490203:
      gördük her şeyi tek gerçek Cimbom gs Aslan yapıştır aslanım 9 2 Yanıtla
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