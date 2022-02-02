Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etti. Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson, bu akşam 20.30'da İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlılar Gedson için özel uçak kiraladı. Yaklaşık 10 gün önce Galatasaray tişörtüyle antrenman yapan Gedson Fernandes'in Beşiktaş'la anlaştıktan sonra takındığı tavır Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaştı. Gedson'un bonservisi sezon sonunda Beşiktaş'a geçecek. 6 aylık süreçte Gedson bir takımda kiralık olarak forma giyecek. Bu takım yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor olacak.
Galatasaray taraftarına aşık olduğunu belirten Gedson, uçağa binmeden önce tam tersi hareket yaptı. Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili hiçbir şey bırakmadı. Gedson'un tavırları eski takımının taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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