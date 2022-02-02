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Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor - Son Dakika

Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor

02.02.2022 11:41

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes bu akşam İstanbul'da olacak. Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson, sosyal medyada eski takımına dair hiçbir şey bırakmadı. 10 gün önce Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan Gedson'un tavırları tepki topladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Gedson için, "Eyşan" benzetmesi yaptı"

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etti. Geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson, bu akşam 20.30'da İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlılar Gedson için özel uçak kiraladı. Yaklaşık 10 gün önce Galatasaray tişörtüyle antrenman yapan Gedson Fernandes'in Beşiktaş'la anlaştıktan sonra takındığı tavır Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica ile her konuda anlaştı. Gedson'un bonservisi sezon sonunda Beşiktaş'a geçecek. 6 aylık süreçte Gedson bir takımda kiralık olarak forma giyecek. Bu takım yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor olacak.

HER ŞEYİ SİLDİ

Galatasaray taraftarına aşık olduğunu belirten Gedson, uçağa binmeden önce tam tersi hareket yaptı. Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili hiçbir şey bırakmadı. Gedson'un tavırları eski takımının taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Gedson Fernandes, Galatasaray, Portekiz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor - Son Dakika
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