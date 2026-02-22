Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Avrupa kupaları için yarış verdiği Göztepe'yi kendi sahasında konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)