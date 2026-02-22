Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu
22.02.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Avrupa kupaları için yarış verdiği Göztepe'yi kendi sahasında konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • harun 8071 harun 8071:
    bomba derken? necip imi oynatıyor ?? 1 1 Yanıtla
  • S555555t S555555t:
    Bu milletin dikkatini %u00e7ekmek i%u00e7in "bomba"kelimesinsen ba%u015fka bi kelime yokmu acaba. Her ma%u00e7 %u00f6ncesinde ....tan bomba 11.Yar%u0131n fener ma%u00e7%u0131 %u00f6ncesi aha buraya yaz%u0131yorum manset aynen %u015f%u00f6yle olacak:Tedeskodan bomba 11.Ne bombas%u0131 her hafta ayn%u0131 11 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 19:44:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.