Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, organizasyon tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.

09.08.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, organizasyon tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.

Ligde geride kalan 66 sezonda en farklı yenilgisini 5-0'lık sonuçla yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste en fazla 13 maç kazanırken, art arda 6 müsabakadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 48 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Beşiktaş, buna karşın üst üste 9 karşılaşmada galibiyet özlemi yaşadı. Lig tarihinde 9 maçlık seride kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, peş peşe ise 6 mücadelede fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ayrıca kalesinde art arda ise 18 maçta gol gördü.

En farklı galibiyetleri

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1989-199015.10.1989Beşiktaş-Adana Demirspor10-0
1988-198926.11.1988Beşiktaş-Kahramanmaraşspor7-0
1989-199030.12.1989Beşiktaş-Sakaryaspor7-0
1992-199328.02.1993Beşiktaş-Konyaspor7-0
1996-199716.08.1996Beşiktaş-Vanspor7-0
2020-202101.05.2021Beşiktaş-Hatayspor7-0

En farklı yenilgileri

Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1980-198107.09.1980Bursaspor-Beşiktaş5-0
2000-200111.02.2001Çaykur Rizespor-Beşiktaş5-1
1995-199605.05.1996Beşiktaş-Denizlispor0-4
2003-200425.01.2004Beşiktaş-Samsunspor0-4 (Hükmen)
2021-202227.11.2021Beşiktaş-Giresunspor0-4
2023-202420.01.2024Pendikspor-Beşiktaş4-0

En çok gol attığı maçlar

Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1989-199015.10.1989Beşiktaş-AdanaDemirspor10-0
1994-199524.03.1995Altay-Beşiktaş2-8
1988-198926.11.1988Beşiktaş-Kahramanmaraşspor7-0
1989-199030.12.1989Beşiktaş-Sakaryaspor7-0
1992-199328.02.1993Beşiktaş-Konyaspor7-0
1996-199716.08.1996Beşiktaş-Vanspor7-0
1993-199420.11.1993Beşiktaş-Trabzonspor7-1
1994-199521.08.1994Beşiktaş-Kocaelispor7-1
1997-199822.11.1997Vanspor-Beşiktaş1-7
2002-200302.03.2003Beşiktaş-Göztepe7-3
2018-201908.04.2019Çaykur Rizespor-Beşiktaş2-7
2020-202101.05.2021Beşiktaş-Hatayspor7-0

En çok gol yediği müsabakalar

Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1980-198107.09.1980Bursaspor-Beşiktaş5-0
1987-198829.05.1988Malatyaspor-Beşiktaş5-3
2000-200111.02.2001Çaykur Rizespor-Beşiktaş5-1
1995-199621.04.1996Beşiktaş-Kocaelispor3-5

En gollü maçları

Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10'ar gol izledi.

Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü müsabakalarının sonuçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1989-199015.10.1989Beşiktaş-AdanaDemirspor10-0
1994-199524.03.1995Altay-Beşiktaş2-8
2002-200302.03.2003Beşiktaş-Göztepe7-3
1992-199307.02.1993Beşiktaş-Bakırköyspor6-3

Mağlubiyet serisi

Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçtan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.

SezonTarihMaçSonuç
1995-199621.04.1996Beşiktaş-Kocaelispor3-5

28.04.1996Vanspor-Beşiktaş2-0

05.05.1996Beşiktaş-Denizlispor0-4

11.05.1996Beşiktaş-Galatasaray1-2

19.05.1996Altay-Beşiktaş3-0
1996-199710.08.1996Bursaspor-Beşiktaş2-0

Yenilmezlik rekoru

Beşiktaş, 48 maçla lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.

Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.

Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybedince yenilmezlik serisi son buldu.

Üst üste 9 maç kazanamadı

Beşiktaş, lig tarihinde en fazla peş peşe 9 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 müsabakada taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

SezonTarihMaçSonuç
1972-197324.09.1972Göztepe-Beşiktaş0-0

01.10.1972Beşiktaş-Galatasaray0-0

08.10.1972Beşiktaş-Bursaspor1-1

15.10.1972MKE Ankaragücü-Beşiktaş0-0

29.10.1972Beşiktaş-PTT1-1

05.11.1972Beşiktaş-Fenerbahçe0-0

12.11.1972Şekerspor-Beşiktaş0-0

18.11.1972Beşiktaş-Altay0-0

26.11.1972Adanaspor-Beşiktaş0-0

Art arda 9 mücadelede kalesinde gole izin vermedi

Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 maç olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9-17. haftalarda kalesini gole kapattı.

SezonTarihMaçSonuç
1959-196011.11.1959Beşiktaş-Kasımpaşa0-0

21.11.1959Ankara Demirspor-Beşiktaş0-1

22.11.1959Beşiktaş-Altay (Ankara'da)3-0

28.11.1959Beşiktaş-İzmirspor1-0

29.11.1959Beşiktaş-Karşıyaka6-0

02.12.1959Galatasaray-Beşiktaş0-1

12.12.1959Beşiktaş-Şekerhilal1-0

13.12.1959Beşiktaş-MKE Ankaragücü2-0

26.12.1959Gençlerbirliği-Beşiktaş0-1

Kalesini gole kapatamadı

Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda normal sezonun 20-34. haftasında, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 haftası olmak üzere üst üste oynadığı 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.

Gol atma serisi

Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride kaydetti.

Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az bir kez havalandırdı.

Üst üste 6 maçta gol yok

Beşiktaş, lig tarihinde art arda 6 müsabakada gol atamadı.

Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14-19. haftalarda 6 maçta skor tabelasını değiştiremedi.

SezonTarihMaçSonuç
1983-198404.12.1983MKE Ankaragücü-Beşiktaş0-0

10.12.1983Beşiktaş-Gençlerbirliği0-0

17.12.1983Beşiktaş-Fenerbahçe0-1

24.12.1983Orduspor-Beşiktaş2-0

28.01.1984Beşiktaş-Antalyaspor0-0

05.02.1984Denizlispor-Beşiktaş1-0

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın lig tarihindeki 'en'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement