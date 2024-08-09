Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, organizasyon tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.
Ligde geride kalan 66 sezonda en farklı yenilgisini 5-0'lık sonuçla yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste en fazla 13 maç kazanırken, art arda 6 müsabakadan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de 48 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Beşiktaş, buna karşın üst üste 9 karşılaşmada galibiyet özlemi yaşadı. Lig tarihinde 9 maçlık seride kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, peş peşe ise 6 mücadelede fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ayrıca kalesinde art arda ise 18 maçta gol gördü.
En farklı galibiyetleri
Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-Adana Demirspor
|10-0
|1988-1989
|26.11.1988
|Beşiktaş-Kahramanmaraşspor
|7-0
|1989-1990
|30.12.1989
|Beşiktaş-Sakaryaspor
|7-0
|1992-1993
|28.02.1993
|Beşiktaş-Konyaspor
|7-0
|1996-1997
|16.08.1996
|Beşiktaş-Vanspor
|7-0
|2020-2021
|01.05.2021
|Beşiktaş-Hatayspor
|7-0
En farklı yenilgileri
Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1980-1981
|07.09.1980
|Bursaspor-Beşiktaş
|5-0
|2000-2001
|11.02.2001
|Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|5-1
|1995-1996
|05.05.1996
|Beşiktaş-Denizlispor
|0-4
|2003-2004
|25.01.2004
|Beşiktaş-Samsunspor
|0-4 (Hükmen)
|2021-2022
|27.11.2021
|Beşiktaş-Giresunspor
|0-4
|2023-2024
|20.01.2024
|Pendikspor-Beşiktaş
|4-0
En çok gol attığı maçlar
Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.
Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-AdanaDemirspor
|10-0
|1994-1995
|24.03.1995
|Altay-Beşiktaş
|2-8
|1988-1989
|26.11.1988
|Beşiktaş-Kahramanmaraşspor
|7-0
|1989-1990
|30.12.1989
|Beşiktaş-Sakaryaspor
|7-0
|1992-1993
|28.02.1993
|Beşiktaş-Konyaspor
|7-0
|1996-1997
|16.08.1996
|Beşiktaş-Vanspor
|7-0
|1993-1994
|20.11.1993
|Beşiktaş-Trabzonspor
|7-1
|1994-1995
|21.08.1994
|Beşiktaş-Kocaelispor
|7-1
|1997-1998
|22.11.1997
|Vanspor-Beşiktaş
|1-7
|2002-2003
|02.03.2003
|Beşiktaş-Göztepe
|7-3
|2018-2019
|08.04.2019
|Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|2-7
|2020-2021
|01.05.2021
|Beşiktaş-Hatayspor
|7-0
En çok gol yediği müsabakalar
Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.
Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1980-1981
|07.09.1980
|Bursaspor-Beşiktaş
|5-0
|1987-1988
|29.05.1988
|Malatyaspor-Beşiktaş
|5-3
|2000-2001
|11.02.2001
|Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|5-1
|1995-1996
|21.04.1996
|Beşiktaş-Kocaelispor
|3-5
En gollü maçları
Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10'ar gol izledi.
Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü müsabakalarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|15.10.1989
|Beşiktaş-AdanaDemirspor
|10-0
|1994-1995
|24.03.1995
|Altay-Beşiktaş
|2-8
|2002-2003
|02.03.2003
|Beşiktaş-Göztepe
|7-3
|1992-1993
|07.02.1993
|Beşiktaş-Bakırköyspor
|6-3
Mağlubiyet serisi
Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçtan mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1995-1996
|21.04.1996
|Beşiktaş-Kocaelispor
|3-5
|28.04.1996
|Vanspor-Beşiktaş
|2-0
|05.05.1996
|Beşiktaş-Denizlispor
|0-4
|11.05.1996
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|19.05.1996
|Altay-Beşiktaş
|3-0
|1996-1997
|10.08.1996
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
Yenilmezlik rekoru
Beşiktaş, 48 maçla lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.
Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.
Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybedince yenilmezlik serisi son buldu.
Üst üste 9 maç kazanamadı
Beşiktaş, lig tarihinde en fazla peş peşe 9 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 müsabakada taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1972-1973
|24.09.1972
|Göztepe-Beşiktaş
|0-0
|01.10.1972
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|08.10.1972
|Beşiktaş-Bursaspor
|1-1
|15.10.1972
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|0-0
|29.10.1972
|Beşiktaş-PTT
|1-1
|05.11.1972
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-0
|12.11.1972
|Şekerspor-Beşiktaş
|0-0
|18.11.1972
|Beşiktaş-Altay
|0-0
|26.11.1972
|Adanaspor-Beşiktaş
|0-0
Art arda 9 mücadelede kalesinde gole izin vermedi
Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 maç olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9-17. haftalarda kalesini gole kapattı.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|11.11.1959
|Beşiktaş-Kasımpaşa
|0-0
|21.11.1959
|Ankara Demirspor-Beşiktaş
|0-1
|22.11.1959
|Beşiktaş-Altay (Ankara'da)
|3-0
|28.11.1959
|Beşiktaş-İzmirspor
|1-0
|29.11.1959
|Beşiktaş-Karşıyaka
|6-0
|02.12.1959
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|12.12.1959
|Beşiktaş-Şekerhilal
|1-0
|13.12.1959
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|2-0
|26.12.1959
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-1
Kalesini gole kapatamadı
Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda normal sezonun 20-34. haftasında, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 haftası olmak üzere üst üste oynadığı 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.
Gol atma serisi
Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride kaydetti.
Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az bir kez havalandırdı.
Üst üste 6 maçta gol yok
Beşiktaş, lig tarihinde art arda 6 müsabakada gol atamadı.
Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14-19. haftalarda 6 maçta skor tabelasını değiştiremedi.
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|04.12.1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|0-0
|10.12.1983
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|0-0
|17.12.1983
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|24.12.1983
|Orduspor-Beşiktaş
|2-0
|28.01.1984
|Beşiktaş-Antalyaspor
|0-0
|05.02.1984
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-0
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