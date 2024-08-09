Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, organizasyon tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.

Ligde geride kalan 66 sezonda en farklı yenilgisini 5-0'lık sonuçla yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste en fazla 13 maç kazanırken, art arda 6 müsabakadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 48 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Beşiktaş, buna karşın üst üste 9 karşılaşmada galibiyet özlemi yaşadı. Lig tarihinde 9 maçlık seride kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, peş peşe ise 6 mücadelede fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ayrıca kalesinde art arda ise 18 maçta gol gördü.

En farklı galibiyetleri

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı galibiyetleri şöyle: