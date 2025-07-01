Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi

Yeni sezona golcü arayışlarında bulunan Beşiktaş, Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

ABRAHAM, İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi.

KAP'A BİLDİRDİ

Öte yandan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılardan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da yer alacak.

MILAN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma'dan Milan'a kiralanan Abraham, 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.