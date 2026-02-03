Şu ana kadar devre arasında savunmaya Yasin Özcan ve orta sahaya Kristjan Asllani transferlerini gerçekleştiren Beşiktaş, bir yeni yıldızını daha taraftarlarına tanıttı.
Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Olaitan, Beşiktaş'ta bu sezon 15 numaralı forma ile taraftarlarının karşısına çıkacak.
Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Olaitan, bu maçlarda rakip ağlara 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)