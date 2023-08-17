Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak. Mücadele Beşiktaş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan Ghezzal müsabakada forma giyemeyecek. Beşiktaş, galip gelmesi, berabere kalması veya tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Neftçi'nin ise 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek, 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde ise adını play-off turuna yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.

RAKİP BEKLENİYOR

Temsilcimiz, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris- Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, müsabakada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka

Neftçi Bakü; Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI

Siyah-beyazlı ekip, galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

BAKÜ'NÜN İŞİ ZOR

Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek - Son Dakika
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