Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak.
Temsilcimiz, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris- Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka
Neftçi Bakü; Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare
Siyah-beyazlı ekip, galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.
Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.
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