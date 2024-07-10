Beşiktaş Slovenya'ya kamp için gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Slovenya'ya kamp için gitti

Geniş Video İzle

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'ya ikinci etap kampına gitti. Takım, Maribor'da 11 gün boyunca 3 hazırlık maçı yapacak. Bazı futbolcular ise kamp kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, takımın çok iyi hazırlandığını ve lige önemli katkılar sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Süper Kupa maçının büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

10.07.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş kamp çalışmaları için Slovenya'da

Ali DANAŞ/ GRAZ - AVUSTURYA, - Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş, hazırlık maçları yapacağı ikinci etap kampı için Slovenya'ya geldi. Yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğunun ardından Avusturya'nın Graz Havaalanı'na inen siyah-beyazlı kafile, buradan karayolu ile kamp yapacağı Maribor şehrine geçti. Maribor'da 11 günde 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Amartey, Francisco Montero, Tayfur Bingöl, Kartal Kayra Yılmaz ve Kerem Atakan Kesgin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk Milli Takımı ile yer aldığı için izinli olan Ernest Muçi tatilden erken dönerek kamp kadrosuna dahil oldu. Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da Maribor kampına katılacak. Beşiktaş, Slovenya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde kamp otelinde gerçekleştirecek.

METE VARDAR: ÇOK HAZIR BİR BEŞİKTAŞ OLACAĞINI BEN GÖZLEMLİYORUM

Graz Havaalanı'nda Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir yolculuk yaptıklarını ve iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirten Vardar, kamp kadrosunda olmayan futbolcularla ilgili gerekli açıklamayı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yapacağını aktardı. Vardar, "Bunlar teknik konular. Tabii ki Samet Hocamız ve Giovanni van Bronckhorst gerekli şeyleri söyleyecektir. 29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Diğer oyuncularla ilgili, sebepleriyle ilgili yorum yapmayayım. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul'da iyi geçti. Sizler de zaten bunu gözlemlediniz. 1 Temmuz'da açtığımız sezonu bugün burada devam ettiriyoruz. Daha sonra 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta da lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu üyesi olarak hem de seven bir taraftar olarak. Takım çok iyi hazırlanıyor. Gayet iyi takım, neşeleri iyi. İyi geçen bir kampın lige de önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA MAÇI YÜZDE 80 İHTİMALLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK"

Bir basın mensubunun "Daha önce Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için bir çağrıda bulunmuştunuz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna Mete Vardar şu yanıtı verdi:

"Gelişme var, olumlu olacağını düşünüyoruz. TFF yetkilileriyle dün konuştuğumuzda bu çağrıya sıcak bakıldığı ifade edildi. Maç yüzde 80 ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak."

"TRANSFER KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Mete Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz buradayız. Takımla beraber burada kampın iyi geçmesi için katkı sağlamak için buradayım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş Slovenya\'ya kamp için gitti
Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Mete Vardar, Süper Kupa, Slovenya, Beşiktaş, Maribor, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Slovenya'ya kamp için gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Slovenya'ya kamp için gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement