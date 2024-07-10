Beşiktaş Slovenya\'ya kamp için gitti

Spor

Beşiktaş kamp çalışmaları için Slovenya'da

Ali DANAŞ/ GRAZ - AVUSTURYA, - Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş, hazırlık maçları yapacağı ikinci etap kampı için Slovenya'ya geldi. Yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğunun ardından Avusturya'nın Graz Havaalanı'na inen siyah-beyazlı kafile, buradan karayolu ile kamp yapacağı Maribor şehrine geçti. Maribor'da 11 günde 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Amartey, Francisco Montero, Tayfur Bingöl, Kartal Kayra Yılmaz ve Kerem Atakan Kesgin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk Milli Takımı ile yer aldığı için izinli olan Ernest Muçi tatilden erken dönerek kamp kadrosuna dahil oldu. Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da Maribor kampına katılacak. Beşiktaş, Slovenya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde kamp otelinde gerçekleştirecek.

METE VARDAR: ÇOK HAZIR BİR BEŞİKTAŞ OLACAĞINI BEN GÖZLEMLİYORUM

Graz Havaalanı'nda Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir yolculuk yaptıklarını ve iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirten Vardar, kamp kadrosunda olmayan futbolcularla ilgili gerekli açıklamayı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yapacağını aktardı. Vardar, "Bunlar teknik konular. Tabii ki Samet Hocamız ve Giovanni van Bronckhorst gerekli şeyleri söyleyecektir. 29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Diğer oyuncularla ilgili, sebepleriyle ilgili yorum yapmayayım. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul'da iyi geçti. Sizler de zaten bunu gözlemlediniz. 1 Temmuz'da açtığımız sezonu bugün burada devam ettiriyoruz. Daha sonra 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta da lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu üyesi olarak hem de seven bir taraftar olarak. Takım çok iyi hazırlanıyor. Gayet iyi takım, neşeleri iyi. İyi geçen bir kampın lige de önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA MAÇI YÜZDE 80 İHTİMALLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK"

Bir basın mensubunun "Daha önce Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için bir çağrıda bulunmuştunuz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna Mete Vardar şu yanıtı verdi:

"Gelişme var, olumlu olacağını düşünüyoruz. TFF yetkilileriyle dün konuştuğumuzda bu çağrıya sıcak bakıldığı ifade edildi. Maç yüzde 80 ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak."

"TRANSFER KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Mete Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz buradayız. Takımla beraber burada kampın iyi geçmesi için katkı sağlamak için buradayım" diyerek konuşmasını tamamladı.