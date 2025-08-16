Beşiktaş Süper Lig'e Merhaba Dedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 68. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupası maçları dolayısıyla ertelenen ilk hafta mücadelesinin ardından ligde 2025-2026 sezonuna 2. haftada Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Ligde 67 sezonu geride bırakan siyah-beyazlı futbol takımı, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 230 maçta 1203 galibiyet, 606 beraberlik, 421 yenilgi alırken 3669 gol atıp kalesinde 1949 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 67 sezonluk performansı şöyle: