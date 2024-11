Beşiktaş'ta Futbol Sorumluları Belirlendi

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futboldan Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dan oluşan ekibin sorumlu olacağını söyledi.

Başkan Arat, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından müze kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in Futbol AŞ'nin başına getirildiğini belirten Hasan Arat, "Yönetim kurulumuzun acil yaptığı toplantıda bazı kararlar aldık. Futbol Şube Sorumluluğuna Hüseyin Yücel ile asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar getirilmiştir." diye konuştu.

Futbolda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrılık ve görev değişikliği kararları aldıklarını vurgulayan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle futbol branşında son bir ayda Beşiktaş, dramatik sonuçlar yaşamıştır. Taraftarımız ve biz son derece üzgünüz. Bazen türbülanslar olabilir. Gün gelir yollar ayrılır daha iyi yönetebilmek için. Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Biz bu sarsıntıları kulübümüzün daha kuvvetli yoluna devam etmesi için uyarı olarak görüyoruz. Ancak benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu. Bu boşlukta haliyle bazı şeyler olabiliyor. Zaman zaman sizi bilgilendirmede gecikmeler oldu. Futbol AŞ'den ve Ümraniye'den tamamen sorumlular Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar olacak. Hoca ve transfer kararlarından sorumlu olacaklar. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Süper Kupa'yla muazzam başlayan süreçten son bir ayda bu duruma geldik. Bunun nedenlerini araştırmaktayız. Beşiktaşlılar bizi bu sarsıntılar karşısında durabilmek için getirdi."

"Sportif açıdan başarılı değiliz"

Hasan Arat, Beşiktaş'a zarar vermek isteyenlere gerektiğinde en sert cevabı verebileceklerini kaydetti.

Arat, görevini bırakması için sosyal medyada ve diğer mecralarda faaliyet yürütüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Beni göndermek için neler yaptılar. Birazcık okuduklarını anlasalardı, doğruları göreceklerdi. Bizim kimseyle meselemiz yoktur, tek meselemiz Beşiktaş'tır. Vermiş olduğumuz sözün arkasındayız. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın, hele ki Beşiktaş'ın içindekiler. Ellerini çeksinler, varsa bir şey gelirler kongreye ve mayıs ayında aday olurlar. Öyle WhatsApp gruplarında, sosyal medyada Beşiktaş'ı ve benim yöneticilerimi rencide edecek, 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş camiası bunlara çok sert cevap verir. Elimizde belgeler vardır, herkes kendine gelsin. Sportif açıdan başarılı değiliz. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir. Beşiktaş'ın içerisindeki arkadaşlar kulübe sahip çıkın. Eğer sahip çıkmazsanız bu insanlar ortaya çıkar ve bu işleri yaparlar."

"Hep birlikte bu zorluğu aşacağız"

Hasan Arat, siyah-beyazlı taraftarların istememesi halinde görevine devam etmeyeceğini aktardı.

Beşiktaş'ın sahibinin taraftarı olduğunun altını çizen Başkan Arat, şu görüşleri paylaştı:

"Avrupa'da yarın akşam önemli bir maçımız var. Aynı zamanda milli maç sayılır. Diyeceksiniz ki bu maç öncesinde bu sarsıntılar neden yaşandı. Sarsıntılar güç verir, mutlaka gereken yere mesajı verir. Çıkıp oynayacağız. Hocamızla da konuştuk. Sporda her türlü netice olabilir. Bizler gönüllü şekilde buradayız. Sakın çevrenizde çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, onlara ithamda bulunacak ve iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir, önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hatalar oyuncu seçimlerinde olabilir ama biz iyi yaptığımız müddetçe adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Bunun kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş kulübünün sahibi taraftarıdır. Taraftar istemediği anda burada bir dakika durmayız. Ben bu kulübün içinden yetiştim, taraftarımın istemediği yönetici burada durmaz. Beşiktaş taraftarıyla sakın kimse uğraşmaya kalkmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir. Yönetim kurulu olarak sahici sarsıntının getirdiği yalancı dengelerden kurtulduk. Kararımızı aldık ve arkasındayız. Hep birlikte bu zorluğu aşacağız, arkadaşlarıma güveniyorum. İyi zamanlarda herkes çıkar konuşur, önemli olan zor günlerde camianın karşısına çıkabilmek. Beşiktaş 121 yıllık kulüp, bu zor süreci de atlatmasını bilecektir. Beşiktaş taraftarı bunun bilincindedir. Camiamız birlik beraberlik içinde olsun. Aranıza giren kötü insanların yapmaya çalıştığı şeylere fırsat tanımayın."

"Henüz adaylıkla ilgili karar almadım"

Hasan Arat, 2025 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda adaylığıyla ilgili bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Henüz adaylık ile ilgili karar almadım. Zamanı gelince ben camiamla paylaşırım. Açık sözlülükle her zaman hareket ettim. Camiamız sizden değil benden duyar. Her dakika spor toto oynamaktan vazgeçin. Şu an görevdeyim. Morallerimiz iyi değil. Bunu camiadan saklamam. Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum. Bu benim görevim. Ayrılmam gerekirse de gelir açıklarım. Ben Futbol AŞ'deki arkadaşlarıma güveniyorum. Onlara her türlü yetkiyi verdik. Onur Göçmez kardeşim mükemmel bir insandır. Sabah bir karar aldı daha sonra kabul etmediğimizi söyledik. O da bizden ayrılamayacağını söyledi ve devam ediyor. Kötü bir dönem yaşıyoruz. Biz mükemmel değiliz, bizim daha bir senemiz dolmadı. Kulübe geldiğimizde tahmin ettiğimizden kötü durumda bulduk. Hala bununla uğraşıyoruz. Bir ekibimiz futbolla diğer ekibimiz kulüple uğraşacak."

"Samet Aybaba ile helalleşerek ayrıldık"

Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yolların ayrılmasıyla ilgili de konuşan Arat, "Kararı WhatsApp'tan ilettim. Helalleştik. Onun talebini yerine getirdim. Cumartesi açıklama yapabilir. Başımızın üstünde de yeri var. İsterse açıklamayı burada da yapabilir. Samet Aybaba da profesyoneldir. Kulüp profesyonelleriyle ilgili bir tasarrufta bulundu. Bunun arkasındayız. Sebepleri bizdedir, açıklamak zorunda değiliz. Samet hoca da yol arkadaşım, teşekkür ettim kendisine. Biz vefalı insanlarız. Bu ayrılıklar olabilir, Samet hocanın kaptanlığını düşmez. Biz bu kararı almak zorundaydık ve aldık. Tüm sorumluluk da bana aittir." şeklinde görüş belirtti.

"Vakti geldiğinde karar almaktan kaçınmayız"

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alan siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un son durumunu da değerlendiren Hasan Arat, "Göztepe maçından sonra kendisiyle görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Ertesi gün tekrar görüştüm. Yönetim kurulunun kararının kendisiyle devam yönünde olduğunu ifade ettim. Vakti geldiğinde karar almaktan kaçınmayız. Önemli olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Beşiktaş'ın gelecek 2-3 maçını iyi izlemenin doğru olduğuna inanıyorum." diye konuştu.