Beşiktaş'ta Şampiyonluk Hedefi Uzaklaşıyor

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Son yıllarda şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonlarda kasım ayında zirveden uzaklaşan ve hedefinden kopan Beşiktaş, bu sezon da bir benzerini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından devre arasına girilirken, siyah-beyazlı ekip lider Galatasaray'ın 18 puan gerisinde 6. sırada kendisine yer buldu.

Beşiktaş, oynadığı 16 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alıp, hanesine 26 puan yazdırdı. Rakip fileleri 25 kez havalandıran "Kara Kartal", filelerinde 18 gördü.

Sezona hızlı başladı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimlerle sezona başlayan siyah-beyazlı ekipte mutlu günler kısa sürdü.

Ligde ilk 8 haftada mağlubiyet görmeyen Beşiktaş, sonraki 8 haftada ise sadece Fenerbahçe derbisini kazanabildi.

Sezona Samsunspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor maçlarını da kazanarak ilk 3 haftayı kayıpsız geçti.

İlk puan kaybını Trabzon deplasmanında 1-1 berabere kalarak yaşayan "Kara Kartal", sonrasında Eyüpspor ve Kayserispor'u mağlup ederek iddialı performansını sürdürdü.

Gaziantep FK deplasmanında son anda 2 puan bırakan siyah-beyazlılar için güzel günlerin son galibiyeti ise Konyaspor deplasmanında geldi.

Sekiz haftalık bu etkili başlangıcında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, 25 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 20 puanla ikinci sırada yer aldı. 17 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde ise 5 gol gördü.

Son 8 maçta işler tersine döndü

Beşiktaş, 8 haftalık başarılı periyodun ardından, bu kez 8 haftalık başarısız bir performans dönemine girdi.

Son 8 lig maçında sadece sahasındaki Fenerbahçe derbisini kazanarak taraftarlarını mutlu eden siyah-beyazlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve iç sahadaki Göztepe maçıyla birlikte toplam 4 müsabakayı İstanbul'da oynayan siyah-beyazlılar, alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Beşiktaş şampiyonluk hedefine uygun bir şekilde ilerlerken, Konyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray maçına çıktı. İki namağlup takımın karşı karşıya geldiği derbide Galatasaray karşısına aradaki puan farkını 2'ye indirme hedefiyle çıkan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Bu mağlubiyet sonrasında Beşiktaş'ta her şey yokuş aşağı gitmeye başladı. Derbi mağlubiyetini Kasımpaşa'yı yenerek telafi etmek isteyen ve Galatasaray yenilgisini 'yol kazası' olarak adlandırmaya çalışan Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta kalesinde peş peşe goller görerek sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Beşiktaş, namağlup geçirdiği 8 haftanın ardından üst üste ikinci yenilgisini gördü.

RAMS Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuçla yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmaya çalışan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekibin saha içi performansının yetersiz olduğunu gözler önüne seren karşılaşma ise Göztepe müsabakası oldu. Beşiktaş, taraftarlarının da desteğiyle 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybedince, şampiyonluk hedefinden iyice uzaklaştı.

Deplasmanlarını dahi İstanbul'da oynadığı 4 haftalık periyotta ağır yara alan siyah-beyazlı ekip, uçağa binmeden geçen bu süreçte 3 mağlubiyet, 1 beraberlik sonrası 11 puan kaybetti ve 21 puanla 6. sıraya geriledi.

Devam eden süreçte Atakaş Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp, derbi maçta ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 yenen siyah-beyazlılar, rakip sahada Adana Demirspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından, son olarak taraftarı önünde Corendon Alanyaspor maçını 1-1 eşitlikle tamamladı.

Fatura van Bronckhorst'a çıktı

Sezonun ilk haftalarında alınan güzel sonuçlar nedeniyle taraftarlarla arasında güçlü bir bağ kurmaya başlayan Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi, alınan kötü sonuçların ardından feshedildi.

Van Bronckhorst'un oynattığı oyundan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar; Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax müsabakasında yaşanan puan kayıplarının da Hollandalı teknik adamın sisteminden kaynaklandığını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Eintracht Frankfurt maçında ıslıklanan kaleci Ersin Destanoğlu'na sahip çıkmak için basın toplantısında yaptığı, "En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa, tekrar stada gelmesin. Kendi oyuncularımızı neden ıslıkladığımızı anlayamıyorum." şeklindeki açıklamalarıyla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Hollandalı teknik direktör, Avrupa'daki başarısız sonuçlarla sonunu hazırladı.

Göztepe müsabakasında 2-0 üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 4-2 yenik ayrılan Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçını da 3-1 kaybetmesinin ardından yönetim, kısa süre içinde tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırdı.

Topraktepe de çare olamadı

Van Bronckhorst'un yokluğunda teknik direktörlük koltuğu yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye verildi.

Geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası'nda takımı idare eden Topraktepe de Beşiktaş'taki kötü gidişi engelleyemedi. Topraktepe yönetimindeki ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıkan siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu süreçte taraftarların yüzü bir tek Fenerbahçe derbisinde güldü. Hatayspor beraberliği sonrası sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de ağırlayan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek moral bulurken, bir sonraki hafta ise ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u geçemedi.

Ligde henüz galibiyeti olmayan Adana Demirspor'la rakip sahada karşılaşan Beşiktaş, 2-1 yenilirken, Topraktepe ile geçen 4 haftalık sürecin son puan kaybı ise Alanyaspor maçında (1-1) yaşandı.

Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile geçirdiği 4 haftada 1'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 2 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Öne geçtiği 3 maçta skoru koruyamadı

Beşiktaş, ligde 3 maçta öne geçen taraf olsa da üstünlüğünü koruyamayarak ciddi puan kayıpları yaşadı.

Gaziantep FK maçında 1-0 öne geçmesine karşın son dakikada rakibinin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2 puan bırakırken, Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Kasımpaşa'ya 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1, Göztepe'ye ise 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, bu 3 maçta toplam 7 puan yitirdi.

Başkan Arat istifa etti

Beşiktaş Kulübündeki kötü gidişat saha dışında da sürdü.

Ligde ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Beşiktaş, bu kötü süreçte teknik direktör Van Bronckhorst'la yollarını ayırırken, tepkiler yavaş yavaş sahadan yönetime uzanmaya başladı.

Samet Aybaba ve Brad Friedel'in bir gece görevden alınmasıyla başlayan süreçte başkan Hasan Arat, önce Beşiktaş Futbol AŞ.'deki başkanlık görevinden, birkaç gün sonra da siyah-beyazlı kulübün başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.