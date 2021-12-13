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Son dakika haberleri | Ceyhun Kazancı: Çalışmalar bitene kadar Önder hocamızla devam edeceğiz - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ceyhun Kazancı: Çalışmalar bitene kadar Önder hocamızla devam edeceğiz

13.12.2021 20:27
Son dakika haberleri | Ceyhun Kazancı: Çalışmalar bitene kadar Önder hocamızla devam edeceğiz

Son dakika haberi... "Şenol Güneş de gündemimize geldi""Bu hafta içinde adını koymak istiyoruz""Hata yapmak istemiyoruz""Farke konusunu kapattık, Bilic ise adaylardan birisi"Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş Futbol A.Ş.

"Şenol Güneş de gündemimize geldi"

"Bu hafta içinde adını koymak istiyoruz"

"Hata yapmak istemiyoruz""Farke konusunu kapattık, Bilic ise adaylardan birisi"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları, akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla alakalı daha da detaylı çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla devam edeceğiz" dedi.Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, akşam saatlerinde uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları, akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla alakalı daha da detaylı çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla devam edeceğiz. Dün de güzel bir galibiyet aldık. Müthiş bir liderlik yaptı. Kendisiyle devam etme kararı aldık. Yarın öbür gün bu isimlerle ilgili çalışmalar sonlanınca kararımızı gözden geçireceğiz. 1-2 gün içinde daha net bir bilgi verebiliriz" diye konuştu."ŞENOL GÜNEŞ DE GÜNDEMİMİZE GELDİ"Şenol Güneş'in gündeme gelip gelmediği ile ilgili gelen bir soruya ise Kazancı, "Birçok değerli hocamız var. Şenol hoca da bunlardan bir tanesi. Yerli birçok hocamızın ismi ki zaten basında da gördüğünüz isimler. Hepsi değerlendirildi. Hepsiyle ilgili yorumlar var. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne daha ihtiyacımız var. Yerli, yabancı yeni isimler de gündeme geldi. Basına çıkmayan isimler var. Birkaç kişi daha var. Yerli de var yabancı da var. Hangisine yakın olduğumuz isimlerle alakalı. Yerli veya yabancı olmasıyla alakalı değil. İsimlere odaklandık. Yerli veya yabancı olacak demem şu an doğru değil" açıklamasında bulundu.Yerli isimlerin Beşiktaş içerisinden olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya da Kazancı, "Kesinlikle hayır. Beşiktaş'ın içinden çıkan çok değerli hocalar var ama illa öyle olsun diye bir şey yok. Beşiktaş'ta oynamayan çok değerli isimler var, onlardan da birisi olabilir" cevabını verdi."BU HAFTA İÇİNDE ADINI KOYMAK İSTİYORUZ"Yeni hocanın açıklanmasının tarihi hakkında ise Kazancı, "Bu hafta içinde adını koymak istiyoruz ama şu güne kadar olur demek yanlış yönlendirme olur. Çalışmaları sağlıklı yapmak şu an en yapılması gereken şey. Hata yapmak istemiyoruz, doğru karar vermek istiyoruz. Çalışmalarımızı olabildiğince en hızlı şekilde bitireceğiz. Birkaç gün içinde sonuçlanır inşallah" şeklinde konuştu."HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ"Gündemdeki yabancı teknik adamlarla ilgili Ceyhun Kazancı, "Bruno Pinheiro ismi de gündemde doğru. Sıcaklığını koruyor. Onu da değerlendiriyoruz. Artıları eksileri nedir, ne değildir… Birçok yabancı ve Türk isim de var. Hepsiyle ilgili detaylı değerlendirme yapıyoruz. Bütün bu isimleri değerlendirmek için ve herkesin görüşlerini almak, başkanımız için de bizim için de önemliydi, değerliydi. Bu yüzden toplantı uzun sürdü. Ben de profesyonel olarak görüşlerimi aktardım. Başkanımız yorumlarını yaptı. Bugün beklenti var doğru ama çok da acelemiz yok o anlamda. Hata yapmak istemiyoruz. Harika bir liderimiz var şu an gördünüz. Önder hocamıza teşekkür ediyoruz. Zaten kendisiyle mutluyuz. Herhangi hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyoruz" ifadelerini kullandı."Listeyi kaça düşürdünüz?" sorusuna ise Kazancı, "Listeyi kaça çıkardığınız demek daha doğru olur. 7-8 adayımız var" cevabını verdi."FARKE KONUSUNU KAPATTIK, BILIC İSE ADAYLARDAN BİRİSİ"

Kazancı, Daniel Farke ve Slaven Bilic ile görüşmelerin sorulması üzerine ise "Farke konusunu kapattık diyebiliriz. Evet adaylarımızdan birisiydi ama anlaşamadık. Bilic de hala adaylardan birisi diyebilirim" cevabını verdi.

Önder Karaveli, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Ceyhun Kazancı: Çalışmalar bitene kadar Önder hocamızla devam edeceğiz - Son Dakika Spor


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