Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu

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Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu. Veda mesajı yayınlayan Hollandalı teknik adam, ""Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

04.12.2024 18:08
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Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılara veda etti. Van Bronckhorst, yazılı yaptığı açıklama bir hayli dikkat çekici ifadeler kullandı.

"AYRILMAK BENİ ÜZÜYOR VE HAYAL KIRILIĞINA UĞRATIYOR"

İşte Hollandalı teknik adamın açıklaması;

"Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor.

Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.

Türkiye zengin bir kültüre sahip bir ülke ve futbola olan tutku herkes tarafından açıkça görülüyor. Bunun için her zaman minnettar olacağım.

"BASKIDAN ASLA SAKLANMAYACAĞIM"

Türkiye Süper Kupası'nı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim Futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Büyük kalabalık, taraftarların tutkusu ve oyuncularımın yakıcı arzusu harikaydı. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi.

Oyuncularımın ve ekibimin sıkı çalışmasını takdir etmeliyim. Bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Lütfen çalışmaya devam edin, harika bir grupsunuz.

Elbette futbol bir sonuç işidir ve modern oyunda gelen baskıyı biliyorum. Bundan asla saklanmayacağım, kazanmak her şeydir ve olmadığında kabul etmek zordur.

"KULÜBE, ŞEHRE VE ÜLKEYE AŞIK OLDUM"

Yine de herhangi bir futbol kulübünün gelecekteki yönü yalnızca kulübedeki bir kişi tarafından belirlenmez.

Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum.

Son olarak, her zaman olduğu gibi, her zaman destek olmak için yanımda olan harika aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Zamanı geldiğinde bir sonraki mücadelemi dört gözle bekliyorum."

GIO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi zaferle siyah-beyazlılardaki kariyerine başlayan Giovanni van Bronckhorst, son haftalarda düşüşe geçti. Kartal'ın başında tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Gio, bu karşılaşmalarda aldığı 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 1.70 puan ortalaması yakaladı. Hollandalı teknik adamın sözleşmesi, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından 30 Kasım'da feshedilmişti.

Beşiktaş\'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ogulcan Kayhan:
    Gelen giden bu fenere beşiğe koyup gidiyo bide cebini dolduruyo hahahahaha reziller sonunda mayıslar cimbomun oluyor. Sevindirip kursaklarında bırakıyoruz puahahahahaha 6 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bırak Bu Acitasyon Numaralarını Bedavadan Kasayı Doldurdun 4 1 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    bir FB'li olarak BJK'ne geldiğinde sevinmiştim. Başarılı kısa Hocalık kariyeri ortada. kulübün bugünkü çalkantılı bir sürecinde hoca ve futbolculardan başarı beklemek, insan aideti ile uyuşmamak demek. buna rağmen çok güzel bir veda açıklamış. 2 0 Yanıtla
  • harun 8071:
    2.5 M almasaydın eyiydi. 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Sk.tr lan sen önce futbolu öğren.. futbol adına tek olumlu hareketin hollanda formasıyla musleraya çaktığın gool. O faree bunu haketti 0 0 Yanıtla
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