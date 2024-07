Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul\'a geldi

Spor

Beşiktaş, bu gece İstanbul'da olması beklenen Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi. İtalyan golcü, resmi sözleşmeyi imzalamak için saat 00:30 sularında İstanbul'a geldi.

IMMOBILE'DEN MESAJ: HAZIRIM

Beşiktaş forması ile taraftarların karşısına çıkan Immobile, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Taraftarların tezahüratlarından çok duygulandım."

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, havalimanı çıkışında şunları söyledi: "Beşiktaşımızı vetüm taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rafa Silva transferinde de söylemiştim. Daha çok güzel günler göreceğiz diye. Sözümüzü tuttuk, tutmaya da devem edeceğiz. Ben özel teşekkürü iki kişiye yapmak istiyorum. İlki Başkanımız Hasan Arat'a, transferi an be an takip etti. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Diğer teşekkürüm de Ciro'ya. Lazio takımı gerçekten çok direndi. Ancak Ciro'nun yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saatlik gibi çok zorlu bir sürecin ardından bitirebildik. Tüm Camiamıza tekrardan hayırlı olsun."

2 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş, Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı. Siyah-beyazlılar, Lazio'ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.