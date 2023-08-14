Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak - Son Dakika
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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak

Son Güncelleme: 14.08.2023 19:57

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak. Maç saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Geçen sezon oynanan maçlar beraberlikle sonuçlanmıştı. Beşiktaş'ta bazı oyuncuların eksikliği bulunurken, Cenk Tosun'un durumu belirsiz. İlk 11'ler ise şu şekilde olacak: Karagümrük; Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun. Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1'lik net skorla kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

İLK 11'LER

Karagümrük; Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

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Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak - Son Dakika


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