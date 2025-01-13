Bingöl'de Kadın Hentbol Takımına Saldırı - Son Dakika
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Spor

Bingöl'de Kadın Hentbol Takımına Saldırı

Bingöl\'de Kadın Hentbol Takımına Saldırı

Bingöl'de Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Lig G Grubu maçında Şanlıurfalı kadın hentbolculara yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı, büyük tepkiye yol açarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olayın kınandığını açıkladı.

13.01.2025 17:12  Güncelleme: 17:20
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BINGÖL'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşması sonrası, yaklaşık 100 kişi sahaya inerek Şanlıurfalı kadın hentbolculara saldırdı. Bu olay büyük tepkiye yol açarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Eğer yarın, Allah korusun, herhangi bir kızımız bu korkulardan dolayı spordan vazgeçerse, bu hepimizin ayıbı olur, tüm toplumun ayıbı olur. Bu tür davranışlar, gerçekten utanılacak bir durumdur" dedi.

Geçen Cumartesi günü oynanan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü arasındaki maçın bitiminde, Bingöl Spor Lisesi taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek Şanlıurfalı kadın hentbolculara saldırdı. Tekme ve tokatlarla darp edilen sporcular, olayın sorumluları hakkında şikayetçi olacaklarını açıkladı. Yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl'deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN DESTEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bingöl'de oynanan müsabaka sonrası saldırıya uğrayan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımı'na destek verdi. Sporcuları makamında ağırlayan Başkan Gülpınar, maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını söyledi.

Takımın Play-Off'a kalmasından dolayı sporcuları tebrik eden Gülpınar, "Maalesef Bingöl'de üzücü bir olay yaşadık. Kızlarımızı hem tebrik ediyor hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin spora yönelmesini destekliyor ve bu konuda her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Ancak sporda şiddet ve cehalet kabul edilemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız,"

UTANILACAK BİR DURUM

Gülpınar, "Bu kızlarımızın aileleri var, heves etmişler, spor yapıyorlar ve arzu ettiğimiz sağlıklı bir gençlik örneği sergiliyorlar. Bizim bu gençleri teşvik etmemiz gerekirken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmaları üzücüdür. Eğer yarın, Allah korusun, herhangi bir kızımız bu korkulardan dolayı spordan vazgeçerse, bu hepimizin ayıbı olur, tüm toplumun ayıbı olur. Bu tür davranışlar, gerçekten utanılacak bir durumdur." şeklinde konuştu.

Saldırıya uğrayan takım sporcularından Merve Akpınar ise, "Şanlıurfa'nın geleceğini ve kaderini değiştirmek için bu yola çıktık. Bize verilen destekten dolayı mutlu ve minnettarız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bingöl'de Kadın Hentbol Takımına Saldırı - Son Dakika

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