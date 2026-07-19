Bodrum FK\'da Yeni Dönem Vizyonu

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK'da başkan Taner Ankara, başkanvekili Selahattin Polat ve sportif direktör Yağız Berke, düzenlenen basın toplantısında kulübün yeni dönem vizyonu, sportif yapılanması ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilecek çalışmaların da paylaşıldığı toplantıda kulübün sportif ve kurumsal yapılanmasına ilişkin yol haritası anlatılırken, yöneticiler basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Göreve geldikleri günden bu yana kamu kurumları ve yerel yöneticilerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirten başkan Taner Ankara, tesisleşme konusunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Ankara, "En önemli önceliklerimizden biri olan tesisleşme konusunda önemli mesafeler kat ettik. Destekleri ve ortak çözüm iradeleri sayesinde artık somut sonuç alma aşamasına geldik. Bu gelişmeleri çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'ASIL HEDEFİMİZ SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK'

Bodrum FK'nın önceliğinin sportif başarı olduğunu ifade eden Ankara, "İlk hedefimiz Bodrum Futbol Kulübü'nü yeniden Süper Lig'e taşımak. Asıl hedefimiz ise Süper Lig'de kalıcı olan, mali disiplini güçlü, altyapısından oyuncu yetiştiren, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve her sezon hedef büyüten bir kulüp oluşturmak. Önümüzdeki üç yılı yeniden yapılanma, güçlenme ve sürdürülebilir başarı dönemi olarak görüyoruz. Gelir kaynaklarımızı artıracak, altyapımıza yatırım yapacak ve kulübümüzü her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

'KULÜBÜN GELECEĞİ ALTYAPIDAN GEÇİYOR'

Sportif yapılanma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ankara, "Teknik yapılanmadan oyuncu planlamasına kadar yoğun bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Hem yurt içinde hem de uluslararası futbol çevrelerinde kulübümüzün hedeflerine uygun önemli temaslarımız devam ediyor. Bugün transfer isimlerini açıklamak için değil, kulübümüzün önümüzdeki üç yıllık vizyonunu paylaşmak için buradayız. Kısa süre içerisinde yönetim kadromuzu da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kulüpte eğitim, altyapı, gençlik, kadın ve aile çalışmaları, taraftar deneyimi, sponsorluk ve kurumsal gelişim alanlarında komisyonlar oluşturacaklarını belirten Ankara, kulübe katkı sunmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BODRUM'UN BİRLİĞİ'

Bodrum'daki tüm kurum ve kuruluşlara destek çağrısında bulunan başkan, "Bodrumspor'un en büyük gücü Bodrum'un birlik ve beraberliğidir. Birlikte büyüyeceğiz. Şehrimizin spor kültürünü güçlendirecek her çalışmanın yanında olacağız. Üç yılın sonunda sportif olarak daha güçlü, mali olarak daha sağlam ve kurumsal yapısıyla güven veren bir Bodrum Futbol Kulübü oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Bugün kulübümüz için yeni bir dönem başlıyor" dedi.

'ELİMİZDE KALİTELİ BİR KADRO VAR'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren başkan Taner Ankara, mevcut kadroya güvendiklerini söyledi. Ankara, "Şu anda Bodrum Futbol Kulübü'nün 32 sözleşmeli oyuncusu bulunuyor. Son yıllarda önemli başarılar elde etmiş, oturmuş ve kaliteli bir kadromuz var. Elbette gidecek ve gelecek oyuncular olacak. Kampın ikinci etabının ardından bu tablo netleşecek. Listemizde yaklaşık 20 oyuncu bulunuyor ancak bu, 20 transfer yapacağımız anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir bütçeyle, geleceğe yatırım yapacağımız genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerle de kadromuzu güçlendireceğiz. Türk futboluna oyuncu kazandıran bir kulüp olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.