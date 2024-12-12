Bu Hafta UEFA ve Euroleague'de Heyecan Doruğa Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Bu Hafta UEFA ve Euroleague'de Heyecan Doruğa Çıkıyor

Bu hafta UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin gol atamaması taraftarların tepkisini topladı. Ayrıca Euroleague ve kadınlar voleybolunda heyecan dolu maçlar oynanacak.

12.12.2024 10:46
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Beşiktaş

UEFA KONFERANS LİGİ

20.45 Başakşehir - Heidenheim

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler gol atmayı unuttu

- Ligdeki Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da da ilk kez gol atamadı

- Taraftarlar, yönetime tepki gösterdi, Samet Akaydin'i uzun süre protesto etti

- Cengiz Ünder, 12 maç sonra forma giydi

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

- Euroleague Kadınlar

18.30 Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Prag

VOLEYBOL

- Challenge Cup Kadınlar

19.30 Galatasaray Daikin - SM Aesch Preffingen

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bu Hafta UEFA ve Euroleague'de Heyecan Doruğa Çıkıyor - Son Dakika

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