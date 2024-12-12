Bu Hafta UEFA ve Euroleague'de Heyecan Doruğa Çıkıyor

Spor

Beşiktaş

UEFA KONFERANS LİGİ

20.45 Başakşehir - Heidenheim

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler gol atmayı unuttu

- Ligdeki Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da da ilk kez gol atamadı

- Taraftarlar, yönetime tepki gösterdi, Samet Akaydin'i uzun süre protesto etti

- Cengiz Ünder, 12 maç sonra forma giydi

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

- Euroleague Kadınlar

18.30 Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Prag

VOLEYBOL

- Challenge Cup Kadınlar

19.30 Galatasaray Daikin - SM Aesch Preffingen