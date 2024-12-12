Beşiktaş
UEFA KONFERANS LİGİ
20.45 Başakşehir - Heidenheim
- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın karşılaşmaları oynanacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler gol atmayı unuttu
- Ligdeki Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da da ilk kez gol atamadı
- Taraftarlar, yönetime tepki gösterdi, Samet Akaydin'i uzun süre protesto etti
- Cengiz Ünder, 12 maç sonra forma giydi
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- Euroleague
20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco
- Euroleague Kadınlar
18.30 Fenerbahçe Opet - ZVVZ USK Prag
VOLEYBOL
- Challenge Cup Kadınlar
19.30 Galatasaray Daikin - SM Aesch Preffingen
Son Dakika › Spor › Bu Hafta UEFA ve Euroleague'de Heyecan Doruğa Çıkıyor - Son Dakika
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