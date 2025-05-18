19: 00 Kasımpaşa - Başakşehir FK
19: 00 Alanyaspor - Beşiktaş
19: 00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19: 00 Bodrum FK - Trabzonspor
19: 00 Samsunspor - Sivasspor
19: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe
AVRUPA LİGLERİ
- Hollanda Ligi
15.30 Sparta Rotterdam- PSV Eindhoven
15: 30 Ajax- Twente
-İtalya Ligi
21: 45 Inter-Lazio
21: 45 Parma- Napoli
- Romanya Ligi
16.00 Poli Laşi-Petrolul Ploiesti
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Manisa Basket Divissa - Semt77 Yalovaspor
Son Dakika › Spor › Bugün 6 Süper Lig Maçı - Son Dakika
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