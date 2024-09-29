Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı Yenmek İstiyoruz - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı Yenmek İstiyoruz

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Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında kazanarak tırmanmak istediklerini belirtti.

29.09.2024 22:40
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KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Rakip Beşiktaş'a saygımız sonsuz. Yarın kazanıp inşallah bir an önce tırmanmak istiyoruz. Oynadığımızın oyunun karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Kayseri spor yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da takip ettiği antrenmanda sarı kırmızılı futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

İdmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Yarın Beşiktaş maçı, çok değerli. Beşiktaş önemli bir takım. Çok iyi transferler yaptılar. Ajax maçı onlar için yol kazasıdır. Ama, biz yarın kesinlikle kazanmak istiyoruz. Rakip Beşiktaş'a saygımız sonsuz. Yarın kazanıp inşallah bir an önce tırmanmak istiyoruz. Oynadığımızın oyunun karşılığını almak istiyoruz. A Milli Takım hocası sevgili Montella da bugün bizlerle. Hem antrenmanımızı takip ediyor hem de yarın maçımızı takip edecek. Çünkü formda ve iyi oyuncularımız var. Onları da takip etmeye geldi" açıklamasında bulundu.

"SERHAT AKIN KONUSUNDA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Genç teknik direktör Burak Yılmaz açıklamasının devamında, "Hafta içi yaşanan çok üzücü bir Serhat Akın olayı var. Kendisiyle de konuştum. Bu konuda çok üzgünüm. Çok kırgınım. Çünkü artık futbol spor olmaktan çıktı. Futbolda eleştiri olur. Sizler de bizleri eleştiriyorsunuz. Bizler yıllarca hem oyunculuğumuzda hem antrenörlüğümüzde eleştirildik. O yüzden çok kırgınım. Çok üzüntülüyüm. İnşallah böyle bir şeyler bir daha yaşanmaz. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz ama sadece sosyal medyada paylaşımlar yapabiliyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

"YARIN BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

Kaleci Bilal Bayazit'ın sakatlığının sorulması üzerine Burak Yılmaz, " Bilal ilk kez dün bizimle çalıştı. Ben yarın kalede olabileceğini düşünüyorum ama yine de tam olarak akşam belli olacak. Onurcan Piri Trabzonspor maçında harika oynadı. Göztepe maçında şansızdı. Onur'a da Bilal'e de güvenimiz sonsuz. Bir an önce hak ettiğimizi almak istiyoruz. İnşallah yarın bu bir başlangıç olsun" açıklamasında bulundu.

Burak Yılmaz: Beşiktaş\'ı Yenmek İstiyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı Yenmek İstiyoruz - Son Dakika

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