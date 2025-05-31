Burç Baysal Amedspor\'un Yeniden Başkanı

AMED Sportif Faaliyetler'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Burç Baysal, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

1'inci Lig'de geçen sezonu 57 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler'de olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede başkan Burç Baysal, yönetim kurulu üyeleri ile taraftarların yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Gülşen Sincar ile geçmiş dönemlerde kulüpte başkanlık ve yöneticilik yapan çok sayıda spor insanı hazır bulundu. Eski Kulüp Başkanı Av. Metin Kılavuz'un divan başkanlığı yaptığı kongrede faaliyet raporu ve gelir gider tablolarının ibra edilmesinden sonra seçime tek listeyle giren Burç Baysal, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

BURÇ BAYSAL: BİZİ YOK SAYDILAR, BİZ DAHA DA BÜYÜDÜK

Kendisine bir kez daha şans veren delegelere teşekkür eden Baysal, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Malumunuz 12 Kasım sürecinde yönetim kurulumuz görevi devraldı. Görevi devraldığımız süre içerisinde bizden önceki arkadaşlarımız gibi bizler de bu ligdeki daha az deneyimsiz oluşumuzdan kaynaklı bir şekilde zorlandığımız bir sezon geçirdik. Ligi bizler açısından da sizler açısından da memnun edici bir yerde tamamlamadık. Ama baktığımızda bu ligin çıtasının çok farklı olduğu bir zeminde ligin düşme hattındaki yapıyla ligin Play-Off'a kalan yapısı arasında 13 puanlık bir fark vardı. ve her takımın birebir birbirini yenebildiği bir mecranın içerisinde olduğumuz gerçekliğinde bir şekilde 12 Kasım'daki kongrede de şu taahhüdü vermiştim. Bizim size vereceğimiz en önemli taahhüt başımızı eğmeyeceğimiz mücadeleci bir yapı oluşturmaktı. Bu anlamda da hiçbir takıma başımızı eğdirmedik, birebir, kora kor mücadele ettik. Birçoğundan da çok üstün mücadeleler yaptık. Amedspor ismi olunca özellikle de hakem hataları konusunda da baktığımızda hafızalarınızı bir yoklatmak isterim. Ligin ilk yarısını 6'ncı sırada bitirdik. Maalesef bazı çevrelere baktığımızda 6'ncı sırada bitirmemiz onlar açısından farklı pozisyonlar alma gereğini hissettirdi. 2'nci yarının ilk 5 maçından 4'ünde bu tamamıyla sizler de gözlerinizle seyrettiniz ki orada kaybettiğimiz puanlar da bizler açısından çok kıymetli puanlardı. Bunları TFF ile görüştüğümüzde federasyonun kendi içerisindeki homojen olmayan yapısının bizlere gösterdiği bir sonuç olarak karşımıza çıktı ve onların da ifadeleri bu doğrultudaydı. Tabi TFF, Türkiye ligleri içerisinde özellikle ırkçılık konusundaki zayıf mücadelesi, bizlerin yıllardır yaşadığımız sorunlarla ilgili bugün başını yeni kaldıran takımlarımızla bu konuyla ilgili muhatap oluyorlar. Çok geniş bir aile olan Amedspor camiası içerisindeki tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu konuyu her gün ajandamızın en ön sayfasına koyacağız. Kimse bizi dilimizle, ırkımızla ilgili ötekileştiremez. Ötekileştirdikleri yerde bizim ne kadar büyüdüğümüzü de çok net görüyorlar. Bizi yok saydılar, biz daha da büyüdük. Yok saymaya devam ettiklerinde de işte baktığımızda ta Kars'tan bugün Şanlıurfa'ya kadar o kadar büyük bir çeper içerisine girdik ki yarın onlar açısından çok daha farklı sonuçlar olabilir" dedi.

KAYA: 'AMEDSPOR, YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK TÜRKİYE'NİN ENDER KULÜBÜDÜR'

Daha sonra söz alan ve aynı zamanda Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanlığı görevini yürüten DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Bir önceki dönemin Amedspor yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İlk çıktığımız yıldaki gerek sportif başarı anlamında gerekse de gelecek yönetime devrettikleri mali tablo anlamındaki başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Amedspor, takımı farklı olduğu kadar yönetim şekli de farklı olan Türkiye'nin ender kulübüdür. Dönüp yapısına baktığımız zaman gerek yönetim kurulu, gerek istişare kurulu, geniş bir kadroyla birlikte çalışan denge ve denetleme sistemini bünyesinde barındıran, gerek yönetim anlamında gerekse de mali yönetim anlamında gerçekten çok doğru bir şekilde giden bir yönetim şeklindedir" diye konuştu.